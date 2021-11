Fietsen worden per 1 november verwijderd

Ondanks dat er redelijk wat mogelijkheden zijn fietsen te parkeren in de buurt van Arnhem Centraal, het Stationsplein staat er vol mee. Per 1 november worden daar ongebruikte, verwaarloosde en verkeerd geparkeerde fietsen verwijderd.

AFAC-Arnhem

Verkeerd geparkeerde, verwaarloosde of ongebruikte fietsen krijgen eerst een label met het verzoek aan de eigenaar de fiets weg te halen. Gebeurt dit niet, dan wordt de fiets weggehaald. Verwijderde fietsen worden naar het centrale depot van AFAC-Arnhem, Bruiningweg 9 gebracht. Eigenaren kunnen daar hun fiets op afspraak en tegen betaling van een onkostenvergoeding van 35 euro afhalen. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur, en alleen op afspraak (026 7071489). Neem dan ook je fietssleutel(s) en legitimatiebewijs mee. Betalen van de onkostenvergoeding kan alleen met PIN. Kijk op afac-arnhem.nl voor meer informatie. Brommers en scooters worden niet afgevoerd, in plaats daarvan krijgt de eigenaar een boete van 95 euro.

Stewards

Om een handje te helpen, zijn er deze week tijdens de spitstijden stewards actief, die fietsers eraan herinneren dat ze hun fiets op een andere plek moeten stallen. Ook wordt met een tekstkar aangekondigd dat fietsen die er na 1 november staan, zullen worden verwijderd. Fietsen worden dertien weken bij AFAC Arnhem bewaard. Daarna zijn ze eigendom van de gemeente en worden ze verkocht.

Gratis stalling

Voor fietsen, brommers en scooters kunnen is de stalling onder het Centraal Station beschikbaar. De eerste 24 uur zijn gratis. Daarvoor is een OV chipkaart óf een identificatiebewijs nodig. Daarnaast zijn er fietsrekken en scooterplaatsen aan het Nieuwe Plein. Regelmatig worden daar fietswrakken verwijderd, zodat er voldoende plek is om je fiets te stallen.

