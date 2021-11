OPGETEKEND – festival over beeldverhalen, strips en graphic novels

Vrijdag 5 november vindt in Rozet de tweede editie van OPGETEKEND plaats. Een avondvullend programma over graphic novels, beeldverhalen en strips. Met lezingen, workshops, animaties en een boekenmarkt.



Het thema van deze editie is Werk in Uitvoering en tijdens OPGETEKEND staat de ‘Makers & Doeners’ centraal.

Programma

OPGETEKEND begint om 16.00 uur met een stripmarkt, waar je een uitgebreid aanbod van makers en uitgevers vindt. Je kunt hier ook je boek laten signeren. Daarnaast worden er diverse animatiefilms getoond.

Vanaf 19.00 uur begint een programma met lezingen en workshops. Makers, deskundigen en uitgevers zoomen in op de verschillende onderdelen van het beeldverhaal. Ze vertellen over het maakproces, over hoe je een beeldverhaal kunt lezen en over het uitgeven van een strip of graphic novel. Een interessant en gevarieerd programma voor liefhebbers, makers, creatievelingen, (taal-)docenten en lezers.

De stripmarkt, lezingen en workshops zijn gratis toegankelijk. Voor de workshops dien je je van tevoren aan te melden. Alle informatie over het programma en aanmelden vind je op www.rozet.nl/opgetekend.

Het programma is tot stand gekomen in samenwerking met Studio Hoekhuis.

OPGETEKEND

Vrijdag 5 november 2021

16.00 uur – 21.30 uur

Rozet, Kortestraat 16, Arnhem

De afbeeldingen voor dit evenement zijn gemaakt door Emma Ringelding

