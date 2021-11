Sterrenkijken tijdens de Nacht van de Nacht in Arnhem

In het laatste weekend van oktober zetten we de klok een uurtje terug: we gaan dan van de zomer- naar de standaardtijd, officieel bekend als de Midden-Europese Tijd. Traditiegetrouw wordt die zaterdag de Nacht van de Nacht georganiseerd, en dit jaar is dat op zaterdagavond 30 oktober. Sterrenwacht Presikheaven staat dan vanaf 19.30 uur tot ongeveer 22.00 uur met verschillende telescopen op het dakterras van Multifunctioneel Centrum Presikhaven aan de Laan van Presikhaaf 7 in Arnhem.

Europa, Jupiter, Saturnus

Laag in het zuiden staat de heldere planeet Jupiter. Door een telescoop zie je op de planeet enkele wolkenbanden, en ernaast de helderste vier maantjes. Eén daarvan is Europa, die bedekt is met een dikke ijslaag waaronder een enorme oceaan schuilgaat, met meer water dan op Aarde. In die oceaan is mogelijk buitenaards leven te vinden! Naast Jupiter vinden we Saturnus. Met zijn ringen is het absoluut de meest fotogenieke planeet. Ook kun je een excursie langs de sterrenhemel maken. Zo leer je de belangrijkste sterrenbeelden als hulpmiddel om je weg langs het firmament te vinden. Deelnemers wordt aangeraden warme kleding en een gezonde dosis verbeelding mee te nemen.

Je kunt met de telescopen nog dieper in het heelal turen, zoals naar een fraaie open sterrenhoop in het sterrenbeeld Perseus op 7.000 lichtjaar afstand. Het verste object wat we die avond bekijken ligt ver buiten onze Melkweg. Het is de Andromedanevel, een verzameling van honderden miljarden sterren op 2,5 miljoen lichtjaar afstand. We zien dit stelsel zoals het er 2,5 miljoen jaar geleden uitzag. We kijken dus ver terug in de tijd!

Planetarium

Deze sterrenkijkavond is vrij toegankelijk en geschikt voor alle leeftijden. Bij bewolkte hemel kunnen we buiten geen sterren zien maar wél binnen: met ons computergestuurde planetarium kun je toch de sterrenhemel bewonderen. Ook is er dan een presentatie over de opvolger van de Hubble ruimtetelescoop, die medio december wordt gelanceerd. En je kunt natuurlijk met al je vragen over het universum terecht bij de vrijwilligers van Sterrenwacht Presikheaven!

Bewolking betekent ook dat we helaas genoodzaakt zijn op een coronatoegangsbewijs te controleren. Dat is een QR-code die je krijgt als je gevaccineerd bent, corona hebt gehad of u een gratis coronatest hebt gedaan. Ook graag je ID meenemen. Ben je nog geen 14 dan is dat niet nodig.

Dit delen:

Tweet





Reacties