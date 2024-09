Freek de Jonge in Het Colofon

Vrijdag 6 september is cabaretier en schrijver Freek de Jonge te gast in Het Colofon. Eigenaar Walter Jansen praat met hem over zijn recent verschenen boek ‘De Zeeuwse jaren’, het derde deel van zijn memoires. In dit deel staan de jaren 60 centraal die hij in Goes heeft doorgebracht.

De avond begint om 20.00 uur tot 21.30 uur. Inloop vanaf 1930 uur. De entreeprijs is € 5,-. Graag je komst reserveren per mail: bestel@hetcolofon.nl.

Meer over ‘De Zeeuwse jaren’ op onze site: https://lnkd.in/e2pW5Pjw

N.B. SAVE THE DATES:

Het Colofon bestaat in 2024 tien jaar en dat wordt uitgebreid gevierd in het weekend van vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober.

Reacties