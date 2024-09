10 jaar Media Villa Arnhem

Media Villa Arnhem neemt afscheid na tien jaar. Dit unieke evenement, dat in 2014 van start ging dankzij een initiatief van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Upstream, Label en de Communicatiekring Arnhem, heeft ons meer dan vijftig inspirerende sprekers en ruim tweeduizend deelnemers gebracht die een of meerdere keren een avond hebben bezocht.

Elke laatste dinsdag van de maand kwamen marketing-, communicatie-, media- en technologie-experts uit de regio samen in Stadsvilla Sonsbeek om kennis te delen, nieuwe inzichten op te doen en de toekomst te verkennen.

Deze maand is het precies tien jaar geleden dat we met Media Villa Arnhem begonnen. Een mooi moment om deze periode af te sluiten met een aantal spraakmakende gastsprekers van de afgelopen jaren.

Samen met hen kijken we op dinsdag 24 september terug op de afgelopen tien jaar en blikken we vooruit op wat de komende tien jaar ons te bieden heeft. Welk toekomstbeeld gaven zij ons destijds? Wat is daarvan uitgekomen en wat kunnen we in de toekomst verwachten?

Yuri van Geest, kritisch toekomstdenker op het gebied van innovatie en samenleving, was in september 2014 onze eerste spreker en zal ook onze laatste spreker zijn. Hij schreef destijds het boek over exponentiele organisaties. Hoe staat het met die organisaties en wat is er van zijn visie uitgekomen? Welke nieuwe inzichten heeft hij opgedaan en wat is zijn visie voor de komende jaren.

De tweede spreker was minstens zo spraakmakend. Patrick van der Meijde is een van de initiatiefnemers van Arnhem Bitcoinstad, waar je sinds 2014 bij vele ondernemers met bitcoin kunt betalen. Toen ze ondernemers tien jaar geleden vroegen of ze ook interesse hadden in afrekenen met bitcoin werden ze door sommige winkeliers de winkel uitgejaagd. Zij dachten dat ze met criminelen van doen hadden. Nu, tien jaar later, kun je in bitcoinhoofdstad Arnhem in ongeveer zestig winkels betalen met de digitale munt dankzij drie bitcoinfanaten. Patrick was spreker bij Media Villa Arnhem in januari 2015. Wat was zijn visie toen, nu en wat kunnen we de komende jaren verwachten van de bitcoin en andere cryptocurrency?

Als derde spreker hebben we op dinsdag 24 september toekomstverkenner Sander Duivestein. Sander is onderzoeker, auteur en spreker over de impact van nieuwe technologie op mensen, bedrijven en onze maatschappij sinds 2005. Hij is al meerdere malen de gastspreker geweest bij Media Villa en samen met hem kijken we kort terug op de ontwikkelingen van media en kijken we vooral naar de toekomst. Welke rol spelen AI en synthetische media in de democratie? En wat kunnen we bijvoorbeeld verwachten van de komende Amerikaanse verkiezingen?

Kortom, dinsdag 24 september wordt een unieke avond waarin we samen met de gastsprekers en het publiek terug kijken naar de ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar, maar vooral ook met elkaar naar de toekomst kijken.

Wil je er bij zijn? Meld je dan snel aan, want vol is vol. En ja, wij geven voorrang aan de deelnemers die ons de afgelopen jaren regelmatig hebben bezocht en gesteund ūüėČ

Deelname aan Media Villa Arnhem is gratis. Koffie, thee, en bitterballen betalen wij. De rest is voor eigen rekening.

Tot dinsdag 24 september!

Reacties