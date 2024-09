Documentaire ‘Verstoten’ over dak- en thuisloze regenboogjongeren in Het Colofon

Boekhandel Het Colofon vertoont vrijdag 20 september de documentaire Verstoten van Claire Slingerland, over dak- en thuisloze regenboogjongeren in Nederland. Bezoekers kunnen na afloop in gesprek met de maakster. Deze bijeenkomst is de eerste uit een drieluik ‘Queer in Het Colofon’. De twee andere bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 8 oktober en vrijdag 8 november.

Documentairemaakster Claire Slingerland maakte een indringende documentaire over een grotendeels onzichtbare groep in Nederland: dak- en thuisloze lhbtqi+ jongeren. Deze jongeren, die al dan niet noodgedwongen hun ouderlijk huis hebben verlaten, verkeren in een zeer kwetsbare positie. Ze krijgen te maken met pesten, geweld en misbruik, ook in de opvang. Na vertoning van de documentaire is er een nagesprek met Claire Slingerland onder leiding van Marijke Naezer, die onder andere onderzoek deed naar huiselijk geweld tegen transgender personen.

Bekogeld met brandende sigaretten

Claire Slingerland wist twee jongeren te vinden die hun verhaal op camera met haar wilden delen. “Ik werd zonder pardon op straat gezet”, vertelt een van hen, “ik moest mijn sleutel inleveren, spullen pakken, en ik moest weg.” De jongeren vertellen wat het voor hen betekende om op straat gezet te worden, hoe het is om op straat te moeten overleven, en wat hun ervaringen waren met de opvang. “Ik werd bespuugd, bekogeld met brandende sigaretten. Toen ik melding maakte bij een medewerker, zei die: je moet je niet zo aanstellen, je zoekt het zelf op.” Ook vertellen de jongeren hoe het nu met hen gaat en hoe ze de toekomst zien.

Hulp en opvang schieten tekort

Naast de jongeren komen verschillende professionals aan het woord, onder wie jongerenwerkers, Dino Sunonic van stichting Maruf, predikant Wielie Elhorst, en Carlo van der Linden, lhbtqi+ adviseur van de Gemeente Amsterdam. Veel jongeren blijven onzichtbaar, vertellen zij, en de hulp en opvang schieten ernstig tekort. “Als je geen dak boven je hoofd hebt, wat kun je dan van je leven maken?”

Queer in het Colofon

De vertoning van de documentaire Verstoten is onderdeel van de drieluik Queer in het Colofon. Bij de volgende bijeenkomsten spreken Pim Lammers (8 oktober) en Ronald Giphart & Broos Lammes (8 november). De reeks Queer in Het Colofon wordt mede mogelijk gemaakt met steun van de Gemeente Arnhem.

Praktische informatie

Vrijdag 20 september, Bakkerstraat 56, Arnhem.

Inloop vanaf 19:30 uur, de bijeenkomst duurt van 20.00 uur tot 21.30 uur,

Kaarten kosten €7,50 in de voorverkoop en €10,- aan de deur. Een passe-partout voor alle drie de bijeenkomsten kost €20,-. CJP/Gelrepas: € 5,-. Vooraf reserveren wordt op prijs gesteld: bestel@hetcolofon.nl.

Meer informatie op de website van Het Colofon.

