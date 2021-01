Geen Arnhemse Uitnacht, wél Cultuurprijs

Op 29 januari stond de Arnhemse Uitnacht gepland: sinds vier jaar een initiatief van de stichting Cultuur Netwerk Arnhem waar de grootste culturele instellingen van de stad aan meedoen en waarmee kunst en cultuur in Arnhem wordt gevierd. Deze gaat in 2021 vanwege de corona situatie niet door. De jaarlijkse Cultuurprijs wordt wél uitgereikt.

Van alternatieven tot lockdown

De beslissing om de Arnhemse Uitnacht te cancelen is genomen door het bestuur van de stichting Culturele Evenementen Arnhem. Voorzitter Jenny Doest: ‘Met vereende krachten en met groot enthousiasme waren wij samen met de kunst- en cultuurinstellingen de Arnhemse Uitnacht aan het voorbereiden. We hielden rekening met diverse varianten, zowel offline als online. Maar met de recente lockdown is het niet verantwoord om de Arnhemse Uitnacht door te laten gaan. Dat vinden wij heel jammer en we zoeken naar een andere, nieuwe invulling.’

Van uitstel geen afstel

Dat de Arnhemse Uitnacht op 29 januari niet doorgaat betekent niet dat deze komt te vervallen. Samen met de partners van Cultuur Netwerk Arnhem zoekt de organisatie naar een nieuwe datum. Nog in januari wordt bekend gemaakt wat de nieuwe datum is. De uitreiking van de Cultuurprijs Arnhem vindt wél op 29 januari a.s. plaats.

Cultuurprijs Arnhem

Jaarlijks reikt de gemeente Arnhem de Cultuurprijs Arnhem uit. Deze stimuleringsprijs wordt toegekend aan een jonge talentvolle kunstenaar of groep kunstenaars die een vernieuwende bijdrage levert aan het culturele landschap van Arnhem én het imago als cultuurstad van Oost-Nederland versterkt en betekenis geeft. De gemeente Arnhem als initiatiefnemer gaf de opdracht aan de Arnhemse Uitnacht om deze stimuleringsprijs jaarlijks uit te reiken.

De kunst- en cultuursector is continu in ontwikkeling. Coronacrisis of niet; makers, artiesten, gezelschappen en producenten blijven voortdurend in beweging. Om dat te onderstrepen gaat de uitreiking van de Cultuurprijs Arnhem wèl door: op 29 januari 2021 wordt de prijs tijdens een besloten bijeenkomst uitgereikt die online te volgen zal zijn.

De jury van de Cultuurprijs Arnhem, bestaande uit Eve Hopkins (De Nieuwe Oost), Inge Pollet (Plaatsmaken) en Stefan Rebergen (Luxor!Live), roemt de genomineerden omdat zij ieder vanuit hun discipline met veel zeggingskracht werken; zij stimuleren het culturele veld in Arnhem, maar ook daarbuiten. Alle drie de genomineerden zijn een exportproduct van Arnhem: ze bespelen nationale en internationale podia.

Genomineerden

Ruben Chi is een Arnhemse bewegingskunstenaar en een pionier in de Nederlandse danswereld. Toegewijd, vastberaden en gedreven reist hij de wereld rond. Als erkenning ontving hij vele vakprijzen. Met Soulcypher bouwde hij in Arnhem een duurzame hiphopdansgemeenschap op; ook is hij medeoprichter van Ghetto Funk Collective. Ruben Chi is een baanbrekende, interdisciplinaire artiest die in zijn werk telkens nieuwe grenzen zoekt tussen beweging en muziek. Recent werkt hij samen met De Nieuwe Oost en ook creëert hij een choreografie met de topdansers van Introdans.

Mirte Engelhard studeerde Fashion design aan ArtEZ in Arnhem. Haar winkel en atelier zijn gevestigd in het Modekwartier, de creatieve hotspot waar zij mede invulling geeft aan onder andere de Nacht van de Mode. Mirte Engelhard is een ontwerper met een missie: naast haar geheel eigen signatuur zet zij zich in voor wereldvrede en duurzaamheid. Ze gaat voortdurend samenwerkingen aan met een interdisciplinair karakter. Zo stelde zij op basis van indringende gesprekken tussen vluchtelingen van nu, de nieuwe Arnhemmers, en evacués uit de Tweede Wereldoorlog een kledinglijn samen onder de titel Impact of War. Ook ontwerpt zij voor urban artiesten en geeft les in de ambulante zorg en aan RijnIJssel.

Machinery of Me is een nieuwe, zeer ambitieuze presentatie-instelling voor hedendaagse beeldende kunst en artist-in-residency op Buitenplaats Koningsweg, aan de rafelranden van de stad. In samenwerking met kunstenaars en partners presenteert Machinery of Me een programma waarin de natuurlijke omgeving en de intrigerende historie als voormalige Duitse vliegbasis het vertrekpunt vormen voor nieuw te ontwikkelen werk. Verleden, heden en toekomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit jonge initiatief van Maarten Verweij en Rieke Righolt gooit hoge ogen in de landelijke pers en is partner van de internationale hedendaagse kunstmanifestatie sonsbeek20->24.

