Stadstegel ‘Arnhem aan de Rijn’

Arnhem heeft nu een eigen stadstegel. Het Nederlandse ‘StoryTiles’ ontwierp een serie stedentegels van de mooiste steden in ons land. En daar hoort Arnhem uiteraard ook tussen!

De stedentegels vatten in een klein verhalend kunstwerkje op handgebakken keramiek het karakter en de sfeer van de stad samen.

Alle steden een eigen tegel

StoryTiles is met haar atelier gevestigd aan het IJ in Amsterdam. Sinds 2007 ontwerpt oprichter Marga van Oers keramieken tegels met elk een eigen miniatuur verhaal. De tegels zijn handgemaakt en gebakken in eigen land. In beginsel startte Van Oers met oud-Hollandse tafereeltjes met een twist gebaseerd op ’t Delfts blauw van vroeger. Inmiddels lanceert zij elk half jaar een nieuwe serie tegeltjes, in binnen- en buitenland, in verschillende stijlen en in samenwerking met andere ontwerpers en musea.

Veel steden in Nederland hebben al een tegel.

Arnhemse tegel

De Arnhemse tegel heet ‘Arnhem aan de Rijn’ en is met de hand gebakken in twee maten (10×10 en 13×13 cm). De stadstegel is verkrijgbaar vanaf 27,50 euro o.a. in verschillende lokale winkels in de stad (als ze weer open gaan!!) en online.

