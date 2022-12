Jaarlijkse Orange the World campagne eindigt

In 2022 is het thema van de campagne in Nederland preventie. De nadruk bij de aanpak van geweld ligt vaak op signalering, melding en hulpverlening. Deze zaken zijn van cruciaal belang, maar we moeten ook meer gaan investeren in het voorkomen van geweld door het bij de wortels aan te pakken. Daar kan iedereen aan bijdragen: individuen, professionals, organisaties, bedrijven en overheden. Belangrijk is vooral om niet alleen vrouwen en meisjes, maar nadrukkelijk ook mannen en jongens hierbij te betrekken.

Dag van de mensenrechten

Op zaterdag 10 december eindigt de campagne met een vrij toegankelijk evenement.

WANNEER: zaterdag 10 december

WAAR: Rozet Arnhem (plein3). Vrij toegankelijk, dus gratis

TIJD: 14.15 uur, inloop vanaf 13.45 uur met koffie/thee en gebak.

PROGRAMMA: met o.a. zang en piano, wethouder Maurits van de Geijn komt, er is een toneelstuk ‘Hart vol Eer’ over eergerelateerd geweld, en een zaalgesprek met een ervaringsdeskundige. Muzikale omlijsting met piano en zang.