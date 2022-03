Gemeenteraadsverkiezingen komen er aan

Op 16 maart kunnen Arnhemmers weer naar de stembus om te kiezen voor een nieuwe gemeenteraad. Er zijn een aantal mogelijkheden om tot een kies keuze te komen. We sommen er een paar op.

Oefenen op het proefstembureau

Het proefstembureau staat tot en met 11 maart in de hal van het Stadhuis. Het adres is Koningstraat 38. Het proefstembureau is open van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur. Een afspraak maken is niet nodig. Als u zich meldt bij de receptie, dan loopt er iemand met u mee. Het proefstembureau ziet eruit als een echt stembureau. Alleen is dit stembureau niet echt. Een stem die hier wordt uitgebracht, telt niet mee. Het proefstembureau is bedoeld voor iedereen die stemmen bijvoorbeeld spannend of moeilijk vindt, voor mensen met een lichamelijke of psychische beperking of voor hen die voor het eerst gaan stemmen en gewoon nieuwsgierig zijn. Lees er meer over.

Meestem meter

Met welke partijen in de gemeenteraad stem jij het meeste mee? Dat kun je ontdekken in de Meestem-meter. De Meestem-meter is een stemwijzer die gebruik maakt van voorstellen waarover de gemeenteraad de afgelopen vier jaar heeft besloten. Je zit bij de Meestem-meter als het ware op de stoel van een raadslid. De Meestem meter is een Arnhems product.

Kieskompas

‘De voorbije maanden hebben wij intensief samengewerkt met de politieke partijen in Arnhem om inwoners zorgvuldig en correct te informeren over de aankomende gemeenteraadsverkiezingen’, schrijft de projectmanager in Amsterdam. ‘Het Kieskompas bevat een schat aan informatie. Zo kunnen jullie onder het kopje ‘wat vinden de partijen’ namelijk precies zien wat partijen bij elke stelling zeggen.’ Hier staat de Arnhemse Kieskompas.

Tot slot

… wordt er op 14 maart in Rozet aan de Kortestraat een verkiezingsdebat georganiseerd. ‘Het doel is om bewoners van Arnhem te informeren over de standpunten van de partijen. Wie geïnteresseerd is in de Arnhemse politiek, mag dit slotdebat niet missen!’

Dit debat wordt georganiseerd door RTV Connect, Omroep Gelderland en Rozet

