Gratis boom of vogelhuisje in de meest versteende wijken

Tot en met 20 februari kunnen bewoners van de wijken Binnenstad, Nieuwe Kadekwartier, Arnhems Broek, Spijkerkwartier, Klarendal, Sint Marten, Coehoorn, Kronenburg, de Overmaat en Rijkerswoerd West zich bij de gemeente Arnhem aanmelden voor een gratis boom en/of een vogelhuisje in hun tuin of op hun balkon.

Meer bomen, vogels, vlinders en bijen in 10 Arnhemse wijken

In deze tien Arnhemse wijken is de kans groot dat het in de zomer te warm wordt, zo blijkt uit de hittekaart van de gemeente Arnhem. Op deze plaatsen zijn ook steeds minder vogels en insecten te zien. Als het regent kan het water niet weg en lopen straten en tuinen onder. Door tegels te vervangen door bomen, struiken en bloemen wordt het zomers minder warm en kan regenwater snel de grond in bij een zware regenbui. En door te kiezen voor de juiste bomen en struiken hebben vlinders en bijen te eten. Met de nestkasten krijgen vogels een goede plek om te broeden.

Hopelijk veel animo

Wethouder Cathelijne Bouwkamp hoopt op veel animo voor deze actie: “De afgelopen zomer hebben veel mensen last gehad van de extreme temperaturen die ons land teisterden. Vooral op plekken waar veel steen en beton is lopen de temperaturen enorm op. Daarom willen we juist op die plekken meer bomen toevoegen. En meer bomen zorgen voor meer dieren en dus meer biodiversiteit. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten.”

Aanmelden bomen en nestkastjes

Voor de actie is budget vrijgemaakt. Dat is niet oneindig. Daarom geldt: ‘wees er snel bij’ en ‘wie het eerst komt het eerst maalt.” Bewoners van de tien Arnhemse wijken kunnen op de internetsite van de gemeente arnhem.nl/boomactie of via DEZE PDF een boom en/of nestkastje uitkiezen. Daarbij geldt: maximaal één vogelhuisjes en één boom per adres. De bomen zijn zo gekozen dat ze ook voor kleinere tuinen of balkons geschikt zijn. De jonge boompjes zijn tussen de één en anderhalve meter hoog met een kleine kluit of in een pot. Hierdoor zijn ze gemakkelijk te vervoeren. De nestkasten zijn bestemd voor vogels die veel voorkomen in de stad.

Afhalen tijdens Nationale Boomfeestdag

Op 18 maart, Nationale Boomfeestdag kunnen de eerste bomen worden opgehaald. Dat zal op drie locaties van Natuurcentrum Arnhem zijn, namelijk:

Stadsboerderij Presikhaaf (noord)

Stadsboerderij de Korenmaat (zuid)

De Molenplaats Sonsbeek (vlakbij centraal station)

Adopteer een bij

Arnhem Zoemt gaat dit voorjaar van start met de actie ‘adopteer een bij’. Door in meerdere tuinen in één wijk dezelfde planten te zetten, ontstaat er één groot leefgebied voor een speciale wilde bij. Op de website van Arnhem Zoemt (www.arnhemzoemt.nl) staat meer informatie. Vanaf maart staan daar ook adviezen voor de inrichting van de tuin en de keuze van tuinplanten. Zo worden Arnhemse tuinen voor bijen, vlinders en vogels een stuk interessanter.

Dit delen:

Tweet



WhatsApp



Reacties