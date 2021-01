Kerstbomen worden opgehaald

Vroeger was het gebruikelijk om de kerstboom op kerstavond (24 december) te versieren om er dan ’s avonds de kerstcadeaus bij open te maken. Volgens de traditie moet de kerstboom officieel tot na Driekoningen (6 januari) blijven staan. Eerder aftuigen van de kerstboom zou ongeluk brengen.

Gratis

Dus: SUEZ haalt van donderdag 7 januari tot en met woensdag 13 januari de kerstbomen in Arnhem op. De kerstbomen worden compost! De dag waarop SUEZ langskomt, is te vinden in de afvalkalender. De gemeente Arnhem verzoekt op haar website de versieringen er uit te halen en potten of standaarden te verwijderen…

Kerstbomen worden compost

Als er een GFT container aanwezig is, kan de kerstboom daar in klein geknipt worden. Maar op de afhaaldag de kerstboom naast de ondergrondse container zetten, is ook prima. Heb je een grote boom, langer dan 2 meter 50, dan zul je hen zelf weg moeten brengen naar het Afvalbrengstation brengen aan de Beijerinckweg 9a of De Overmaat 17.

Ook dat is gratis.

Dit delen:

Tweet



WhatsApp



Reacties