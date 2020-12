PodCASA | 100 jaar Geitenkamp

Hoera! De Geitenkamp bestaat gisteren honderd jaar; op 29 november 1920 ging de bouw op de bult van start. Om dat te vieren trakteert CASA op een podcast met Twan Peters, auteur van Geitenkamp. Tuindorp bij de stad Arnhem, over de jonge jaren van deze buitengewone wijk.

Hoogteverschillen

De Geitenkamp vormt letterlijk en figuurlijk het hoogtepunt van Arnhems volkswoningbouw. De wijk, die tussen 1920 en 1935 werd ontwikkeld, lag aanvankelijk buiten de stad en was daarom ontworpen als een zelfstandig stadsdeel met eigen voorzieningen. Hoewel het oorspronkelijke plan voor deze ‘oostelijke voorstad’ niet kon worden uitgevoerd vanwege de hoogteverschillen, is het resultaat – juist mede door die hoogteverschillen – uniek in Nederland. Niet voor niets geniet de Geitenkamp al sinds 2007 de status van Rijksbeschermd stadsgezicht. De wijk op de bult doet niet onder voor de bergstadjes, die we kennen uit Toscane en Umbrië. En dat in eigen stad!

Tuindorp

Reden genoeg dus om bij dit eeuwfeest stil te staan. Daarom presenteert het Arnhems architectuurcentrum CASA de podcast 100 jaar Geitenkamp. Ton Schulte (CASA) interviewt hierin Twan Peters, auteur van Geitenkamp. Tuindorp bij de stad Arnhem over het ontstaan en de ontwikkeling van dit stadsdeel. Peters, zelf oud-bultbewoner, studeerde Kunst en Cultuurwetenschappen. Zijn eindscriptie over de architectuur van de Geitenkamp en de ideeën daarachter vormt de basis van dit boek. Met deze podcast wil CASA Arnhemmers enthousiasmeren om dit stuk stad (opnieuw) te ontdekken. Op www.casa-arnhem.nl komt een routekaart aan de hand waarvan je een korte architectuurwandeling kunt maken langs de gebouwen en locaties die in de podcast genoemd worden. Deze is gratis te downloaden.

Feestelijk

Om de 100ste verjaardag van de Geitenkamp extra luister bij te zetten – en meteen de podcast onder de aandacht te brengen – heeft de Arnhemse ontwerper en illustrator Karina Dimitriu op verzoek van CASA een fraaie ‘verjaardagskaart’ ontworpen. Dit collectors item met daarop het iconische poortgebouw aan het marktplein zal door de wijk zelf en de rest van de stad worden verspreid.

De podcast 100 jaar Geitenkamp is sinds zondag 29 november te beluisteren via www.casa-arnhem.nl, Soundcloud, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor, Breaker, Pocket Casts en RadioPublic.

