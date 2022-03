Onder het motto Heilige Huisjes gaat CASA in 2022 op zoek naar (onorthodoxe) oplossingen voor de huidige woonopgave. Er moeten keuzes gemaakt worden, dus wat is er dan nog heilig? Op dinsdag 12 april presenteert CASA in het kader van Heilige Huisjes een CASA-college met stadsgeograaf Cody Hochstenbach, de auteur van Uitgewoond.



De gedeelde stad die er niet beter op wordt

De woningnood schreeuwt het uit van daken die er niet zijn! De urgentie is hoog, de gevolgen zijn rampzalig. Nu velen niet meer aan een (betaalbare) woning kunnen komen, raakt de samenleving verdeeld in huizenbezitters en havenots van wie het leven wordt ontwricht. Dit speelt zeker ook lokaal; Arnhem was al een ‘gedeelde stad’ en dat wordt er niet beter op. Volgens stadsgeograaf Cody Hochstenbach, de auteur van Uitgewoond, zijn de waanzinnige woningprijzen en torenhoge huren niet uit de lucht komen vallen, maar het gevolg van jarenlang bewust beleid. In dit CASA-college legt hij de structurele oorzaken van de huidige wooncrisis bloot en pleit voor een nieuwe woonpolitiek, die eerlijker en inclusiever is!



Cody Hochstenbach

Cody Hochstenbach (1989) is als stadsgeograaf verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij spreekt zich tegenover een breed publiek fel uit over de wooncrisis — op Twitter, in Tegenlicht en in zijn columns voor RTL Nieuws. In 2019 ontving hij de prestigieuze NWO Veni-beurs om onderzoek te doen naar beleggers op de Nederlandse woningmarkt.

Datum: dinsdag 12 april 2022

Aanvang: 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur

Locatie: NiCo, Coehoornstraat 17 (nabij Arnhem CS)

Entree: €5,00 (pin), studenten en leden van de CASA-sociëteit gratis

Aanmelden: meld je aan via rsvp@casa-arnhem.nl o.v.v. Heilige Strijd om verzekerd te zijn van een plek.

Deze programmareeks wordt mede mogelijk door het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie.

