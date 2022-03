Oekraïne nu en Hongarije toen

Historische Herberg over opvang Hongaarse vluchtelingen in 1956 – en meer!

Vijf keer per jaar, (tweede vrijdag van februari, april, juni, september en november) op vrijdagmiddag van 17.00 tot 19.00 uur is iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Arnhem, welkom in de Historische Herberg. Er zijn korte presentaties over “actuele” historische zaken en iedereen die iets te melden heeft over zijn historische activiteit krijgt twee minuten spreektijd op de “zeepkist”.

Vluchtelingen toen en nu

Historica Celeste Bouhuis vertelt in de Historische Herberg Arnhem van vrijdag 8 april over de opvang van Hongaarse vluchtelingen in Arnhem na het neerslaan van de Hongaarse Opstand door Sovjettroepen in november 1956.

In haar onderzoek keek Bouhuis naar de uitvoering in Arnhem van het nationale beleid ten aanzien van de Hongaarse vluchtelingen. Arnhem moest als stad herstellen van de vele verwoestingen in en na de Slag om Arnhem. Toen de eerste Hongaarse vluchtelingen in Arnhem arriveerden, was de woningnood nog groot en de wederopbouw in volle gang. Zat Arnhem wel op de komst van de Hongaarse ontheemden te wachten? Verschillen en overeenkomsten met de Oekraïense vluchtelingen nu blijken er volop te zijn.

Nog meer programma

De Historische Herberg heeft naast deze actueel-historische presentatie meer zaken op het programma staan.

In de middeleeuwse kelders van St. Petersgasthuis zijn muurtekeningen van wijnproevers aangebracht. Tot op de dag van vandaag is onbekend wie deze gemaakt heeft. In de Historische Herberg zal de identiteit van de tekenaar bekend worden gemaakt: een onthulling met een bijzondere verrassing.

De hoofdredacteur van De Gelderlander, Louis Frequin, werd na de oorlog ‘de Krantenpaus’ genoemd. Dat hij voortkwam uit een eenvoudige Arnhemse kleermakersfamilie in Klarendal is minder bekend. Nazaat Vincent Frequin vertelt hoe in drie generaties zijn katholieke familie emancipeerde en in de drukkers- en krantenwereld invloedrijk en spraakmakend werd. De verzetsactiviteiten van de Frequins tegen de Duitse bezetter komen hierbij zeker aan bod.

Vanaf 1800 bouwde de familie Hupkes hun kruidenierszaakje in de Turfstraat uit tot een winkelketen met delicatessenzaken en supermarkten in bijna elke Arnhemse wijk. Herrie Hupkes was voorbestemd om in de voetsporen van zijn voorvaderen te treden. Hij vertelt hoe dat rond 1965 helemaal anders liep en wat er van de firma Hupkes en van hemzelf is geworden.

Molenplaats

De Historische Herberg is op vrijdag 8 april, van 17.00 tot 19.00 uur in de Molenplaats Sonsbeek, Zijpendaalseweg 24a. Bezoekers kunnen tijdens de ‘zeepkistmeldpunten’ een korte culturele mededeling doen of een historische vraag stellen.

Reacties