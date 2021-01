Help onze Horecaondernemers!

Twee Arnhemse politici klimmen in de pen om het college tijdens deze coronacrisis meer te laten betekenen voor de Arnhemse horeca. We troffen ook een aantal geluiden uit de stad.

Ingezonden:

Veel hardwerkende ondernemers en medewerkers die alles, waar ze jaren voor gewerkt hebben, in rook zien opgaan benaderen ons met een “schreeuw om hulp”. Pensioenen die verdampt zijn, medewerkers die hun salaris ingeleverd hebben om de zaak op de been te houden en familiebedrijven die hun geschiedenis kennen maar geen toekomst meer zien.

Politiek actieve Martijn van Butselaar: “We mogen ze niet laten vallen. Zij geven kleur aan de wijk, zij zorgen voor gezelligheid en brengen mensen letterlijk bij elkaar. Ze zijn er altijd als mensen het even nodig hebben. En nu hebben ze ons nodig, de Arnhemse politiek.”

Samen met Nico Wiggers van de Arnhemse Ouderen Partij heeft Martijn van Butselaar een aantal vragen opgesteld richting College. Nico en Martijn hebben met meerdere horecaondernemers gesproken en gevraagd waar zij door de gemeente nog verder bij geholpen zouden zijn. Hieruit kwamen de volgende zaken.

Kwijtschelding van Gemeentelijke belastingen. Vereenvoudigen en versnellen vergunningen. Wijziging voor leidinggevenden op vergunning gratis. Aansluiting te zoeken bij de G4 steden om te lobbyen voor een ruimhartige compensatie.

De Arnhemse Ouderen Partij gaat hierover schriftelijke vragen stellen aan het college.

Martijn van Butselaar van de landelijke partij Code Oranje – maar lokaal actief – is zeer content met de samenwerking tussen hem en Nico: samen sterk maken voor onze Arnhemse horecaondernemers en hun duizenden bezoekers.

Martijn van Butselaar Code Oranje

Nico Wiggers Arnhemse Ouderen Partij

Faillisementen op missethoreca.nl

Gepubliceerd op 7 december jl.:

Eén van de bekendste cafés van Arnhem, café The Move, sluit de deuren vanwege de coronacrisis. Het café is niet failliet overigens. Een overeenkomst met de verhuurder van het pand, dat het lopende huurcontract beëindigd kon worden, deed eigenaar Fred van de Peppel besluiten te stoppen. Café The Move gaat na de tweede lockdown niet meer open, laat de eigenaar op de Facebookpagina van het café weten. ‘Nee, we zijn niet failliet, maar ik zie niet hoe in deze (voor iedereen!) turbulente tijden, ik nog naar mijn gezin kan verantwoorden om het financiële risico te lopen om binnen nu en een jaar tot over mijn oren in de schulden te zitten.’

Op 26 november The Hunting Lodge in Rozendaal failliet verklaard. De tweede coronagolf en daarmee de verplichte sluiting was een te grote drempel voor de ondernemers. Bert Stomphorst (36) en zijn echtgenote Diana Stomphorst-Bogers (38) stonden sinds mei 2013 aan het roer van The Hunting Lodge. Ze hebben zelf het faillissement van hun zaak aangevraagd. Het vastgoed van het voormalige jachthuis is niet hun eigendom.

Gevonden op sociale media

Een Arnhemse horeca ondernemer deelt de metafoor: ‘(Horeca) Ondernemers zijn net kikkers…..’

[…]

De horeca ging per direct op slot, en er waren diepe zakken om de geleden schade te vergoeden”. Ik was gerustgesteld, ons bestaan zou niet in het gedrang komen en de woorden van de overheid voelden als steun. De bedragen en regelingen klonken gul, gastvrij en genereus, maar dat bleek uiteindelijk gigantisch tegen te vallen. De zgn. NOW regeling vergoedt absoluut niet de personeelskosten maar “slechts” een percentage van maximaal 75 procent. Ik hoef u niet uit te leggen wat dat betekent met een kleine 100.000 euro personeelskosten per maand. De TVL (tegemoetkoming vaste lasten) is ook een pleister die de wond niet volledig dekt.

[…]

Ondertussen zagen we, met lede ogen, dat de bouwmarkten, woninginrichters, doe het zelf zaken, pretparken en tal van andere aanbieders de tent meer dan vol hadden, en dat daar schijnbaar minder kans op besmetting was?

Er werd, overigens terecht, geklapt voor zorgmedewerkers, er kwam een zorgbonus, ook terecht wat mij betreft, de politie agenten kregen ook een bonus, net als de rijksambtenaren, een aantal boa’s, de mensen van de post, medewerkers van supermarkten die het super druk hadden etc. etc. Bij ons werden de gaten groter….

[…]

Uiteindelijk sloten ook de laatste bolwerken van onze consumptiemaatschappij ( ikea en de bouwmarkt ) en zijn wij nog steeds gesloten. Al bijna een jaar, en dat met een lekkende regeling. Een regeling, opgetuigd onder druk, die gaandeweg bij lange na niet toereikend is en die ondernemers langzaam in de afgrond laat glijden.

[…]

“Waarom gaan er dan zo weinig failliet?” Hoor ik u denken? Welnu, dat komt, omdat ondernemers altijd hoop hebben, in maart dachten ze dat het niet zo lang zou duren, in mei lonkte de zomermaanden met het terras, in oktober ging de boel weer (beperkt) dicht en was er hoop op Kerst (helaas… ) en toen verwachtte men dat er in Januari weer perspectief zou zijn, maar ook dat zit er niet in. En de ondernemer stapelt schuld op schuld, kan niet terug, en moet wel blijven continueren omdat stoppen geen optie is. Al bijna een jaar.

Wat dat betreft zijn we net kikkers. Iemand vertelde me eens dat als je een kikker in een pan water gooit van pakweg 80 graden celcius, de kikker direct eruit springt. Echter als je de pan langzaam verwarmt, de kikker blijft zitten en helaas dood gaat……

[…]

Ondanks volle terrassen ( juli, aug, sept ) optredens, afhaalboxen, wandeltochten, extra locaties ( molen ) grillen, castle of light en allerhande andere activiteiten hebben we een stevige schade opgelopen dit jaar. Hoeveel? Tonnen! Ondanks alle inspanningen, werk, energie en alle initiatieven. Voor elke omgezette euro, worden we overigens keihard gekort. Maar goed, ik werk nu eenmaal liever voor mijn geld. Waarom ik dit vertel? Omdat ik soms het idee heb, dat bijna niemand het snapt, dat niemand het zich kan voorstellen. Omdat de bedragen van de compensatie regelingen zo enorm groot zijn, er aan de andere kant bijna niemand failliet gaat en iedereen erover zwijgt.

[…]

De oplossing ? Er is volgens mij geen “de” oplossing, maar kom je een horeca ondernemer tegen realiseer je dan dat je met een kikker praat die op het punt staat om uit te sterven. Niet omdat ie niet meer past in zijn omgeving, maar omdat ie, om de maatschappij te redden, in een pan water op het vuur is gezet en als ie had geweten hoe warm het zou worden, was ie er allang uitgesprongen. Het is dus niet alleen het gebrek aan geld dat onze tenten sloopt, maar vooral ook het gebrek aan perspectief en de schijn dat de overheid alle schade vergoed.

Ik bedel niet, heb geen behoefte aan medelijden, maar kan er steeds slechter tegen dat het MKB (en dan met name enkele branches) de dupe zijn van een overheid die 97 procent uit de wind houdt, en met bonussen stilhoudt en dat laat betalen door de overige 3 procent.

En de kikkers ? Die blijven hopen dat de temperatuur daalt, al zal die daling voor velen, veel te laat komen….

Dit delen:

Tweet



WhatsApp



Reacties