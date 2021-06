Het Fashion + Design Festival Arnhem: Shoppingdriedaagse

Arnhem staat bekend om de Arnhemse ontwerpers, gezellige straatjes en unieke winkels. Om het openingsweekend van het Fashion + Design Festival Arnhem (FDFA) 2021 te vieren, openen de Arnhemse ondernemers van 3 – 5 juni hun deuren voor een speciale Shoppingdriedaagse. In diverse boetiekjes, winkels, cafés en restaurants kun je terecht voor mode, design, mooie producten en heerlijk eten. Tijdens dit driedaagse evenement voorzien de Arnhemse ondernemers je van een extraatjes: van een goodiebag tot extra kortingen, van gratis stylingadvies tot een speciale FDFA-cocktail.

Initiatiefnemers

De Shoppingdriedaagse is een initiatief van Fashion + Design Festival Arnhem, Citymarketing Arnhem en Arnhemse ondernemersverenigingen (Platform Binnenstad Arnhem, Citycentrum Arnhem en DOCKS (Modekwartier)). Het initatief is bedacht om de ondernemers aan te laten haken op het festival en om hen met een feestelijk event een extra verkoopmoment en steun in de rug te bieden in deze zware tijd.

FDFA thema

Dit jaar draait het Fashion + Design Festival Arnhem van 3 juni tot en met 3 juli om het thema PURPOSE. Het festival zoomt in op de manier waarop mode- en productontwerp inspeelt op de veranderende focus van materieel consumentisme naar immaterieel geluk en zingeving aan de hand van de tien dimensies.

Het festival organiseert seminars over duurzame mode, maar ook workshops om zelf ambachtelijk kleding te maken, how they create video’s over het maakproces en ambacht met lokale Arnhemse ontwerpers, talks om belangstellenden te vertellen over de hacks voor een duurzame, ge-upcyclede garderobe. En waar kleding vandaan komt, maar ook hoe kleding op een earth friendly manier kan worden geproduceerd.

Dit delen:

Tweet





Reacties