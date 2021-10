Het Nationale Boomspiegelfeest op zaterdag 9 oktober

Arnhem doet op zaterdag 9 oktober mee aan het Nationale Boomspiegelfeest. Het doel van deze dag is samen van Arnhem een groenere en mooiere stad maken.



Een kleurrijke straat



In Arnhem zijn genoeg boomspiegels te vinden om op te fleuren. Een groene boomspiegel ziet er mooi uit en trekt insecten als bijen en vlinders aan. Het onderhouden van de boomtuintjes is bovendien gezellig en goed voor contacten in de buurt. Wil je meedoen met jouw wijk? Organiseer dan met buurtgenoten op zaterdag 9 oktober een gezamenlijke plantdag.

Adopteer een boomspiegel

Een boomspiegel kun je niet zomaar aanplanten en niet elke boomspiegel is geschikt. Op de speciale webpagina van de gemeente Arnhem ‘Uw buurt groener maken’ staat alle informatie over de te nemen stappen bij het adopteren van een boomspiegel. Ga je aan de slag met het vergroenen van een boomspiegel? Laat de rest van Arnhem dan meegenieten door foto’s te delen via sociale media met de hashtags #boomspiegelfeest en #groenarnhem

Guerrila Gardeners

Het Nationale Boomspiegelfeest is een campagne van stichting Guerrilla Gardeners in samenwerking met diverse gemeenten en lokale groene organisaties. Guerrilla gardeners zijn buurtvergroeners die gewapend met gieter, plantjes en schep de strijd aangaan met grauwe straten. Ook stichting Steenbreek is partner van het Boomspiegelfeest. Het Nationale Boomspiegelfeest wordt jaarlijks gevierd in oktober.

Lees ook meer informatie op de website van Groen Arnhem.

