Woonprotest komt ook naar Arnhem

Na het Woonprotest in Amsterdam en Rotterdam, gaan op 24 oktober ook de Arnhemse jongeren de straat op in protest tegen de huidige woningmarkt.

De Jonge Socialisten Arnhem-Nijmegen organiseert op 24 oktober een woonprotest op de Markt in Arnhem. Zij geven aan dat de wooncrisis de jongeren momenteel boven de oren uitsteekt. Voorzitter van de Jonge Socialisten Arnhem-Nijmegen Moïsha de Vries geeft aan de nood erg te merken binnen de politieke jongerenorganisatie.

Jongeren in de schulden

“De woningnood is vaak het onderwerp van gesprek is onze groep. Een starterswoning in Arnhem en Nijmegen is vrijwel onbereikbaar. Jongeren moeten zich diep in de schulden steken om net een starterswoning te kunnen betalen. Als dat niet lukt, zijn ze overgeleverd aan beleggers in de vrije sector. Ook hebben wij leden die in Nijmegen studeren maar noodgedwongen nog in andere delen van het land wonen omdat zij tot nu toe nog geen kamer hebben kunnen vinden. Ik merk hoe hen dit belemmert in het sociale en dagelijks leven”, aldus Moïsha de Vries.

Het woonprotest heeft als doel aandacht te vragen voor de wooncrisis die veroorzaakt is door onder andere de stijgende huizenprijzen en groeiende wachtlijsten voor sociale huurwoningen. In Arnhem wordt meer dan een kwart van alle woningen verkocht aan beleggers. In Nijmegen heerst een groot tekort aan kamers. Niet alleen de Nederlandse studenten merken hiervan de gevolgen, de afgelopen tijd kwam ook in het nieuws dat internationale studenten ook moeite hebben met het vinden van verblijf in Nederland.

Geleend geld in handen van beleggers

“Wonen hoort een basisrecht te zijn, het zuurverdiende en soms zelfs geleende geld van jongeren hoort niet de portemonnee van een belegger te spekken” is een gedachte die dagelijks door mijn hoofd raast als ik weer een artikel over de huidige woningmarkt lees”, geeft voorzitter Moïsha de Vries aan.

De jongeren geven aan dat het juist nu tijd is om hun stem te laten horen. Het wordt tijd voor een stevige aanpak van de woningmarkt.

Het woonprotest is voor iedereen toegankelijk op 24 oktober vanaf 12.00 uur op de Markt in Arnhem.

