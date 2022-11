Hiphop scene werkt aan manifest

Vorig weekend vond voor de 10e maal hiphopfestival Soulcypher plaats. Vanuit het hiphop netwerk trapten Arnhemse makers het festival donderdag 10 november in Rozet af, met het presenteren van een schets manifest voor hun culturele activiteiten.

Soulcypher

Soul is de ‘inner being’ ofwel dat wat ons allen verbindt, Cypher is ‘the circel where the exchange happens’ ofwel de plek waar energie zich manifesteert – aldus Arnhems artiest/choreograaf Ruben Chi. Hiphop is streetart, turntablism, mc, breakdance met als uitgangspunt ‘Each One Teach One’ (kennisoverdracht aan de nieuwe generatie).

Op verschillende locaties in Arnhem wordt tijdens het Soulcypher festival samen de kracht en essentie gevierd van HIPHOP in al haar verschijningsvormen. Lokale én internationale artiesten, juryleden en crews vullen een weekend lang de zalen van o.a. Theater a/d Rijn, Musis & Stadstheater en Willemeen, met de kernwaarden van hiphop: love, peace, unity en having fun.

Kijk via Instagram – vol met beeld en geluid! – terug naar vorig weekend.

Hiphopmanifest026, een eerste schets

Als aftrap van de jubileumeditie van het SoulCypher Festival, presenteerden @hiphophub026 met meerdere makers uit de scene, het belang van de Arnhemse hiphopscene voor het culturele klimaat in een schets van een manifest. Er waren partners uit de stad aanwezig vanuit o.a. ArtEZ, de gemeente Arnhem, Schakel025, Theater a/d Rijn en Rozet, met de bedoeling ook bij te dragen aan het finetunen van dit manifest.

De opzet van het manifest is vooral te doen om de hiphop scene te laten groeien en te verduurzamen voor de toekomst. Maar ook hoe beter zichtbaar, bereikbaar en verenigd die toekomst in te gaan en kennis en visies daarover te delen met elkaar en Arnhemse culturele partners.

Aanwezig wethouder Cathelijne Bouwkamp met o.a. cultuur in haar portefeuille, becomplimenteerde de gepresenteerde opzet om de hiphop energieën te bundelen en zichtbaarder te maken. Ze nodigde hen uit om er voor om de tafel te gaan.

