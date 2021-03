Hoogte80 Festival zet dit jaar in op jaarrond programma

De organisatie van Hoogte80 Festival is begonnen met de voorbereidingen voor de editie van 2021. Het festival voor theater, muziek, dans en ontmoeting zou zoals altijd rond Hemelvaart starten (13 t/m 16 mei), maar vanwege de huidige stand rondom de Corona-maatregelen heeft het festival besloten in 2021 te gaan voor een jaarrond programma, waarbij wordt ingezet op samenwerking met diverse partners en makers in Gelderland.

Hoogte80 Festival ging lang uit van een 1,5 meter editie, waarin tijdens het festival wordt gewerkt met reserveringen om een veilige omgeving te creëren voor artiesten, publiek en medewerkers, maar nu het er op lijkt dat de maatregelen wellicht pas tegen de zomer worden versoepeld en het ook niet mogelijk is om een vergunning te krijgen voor een evenement in mei heeft het festival voor een andere strategie gekozen. Tevens geldt het garantiefonds voor organisatoren van festivals pas vanaf 1 juli.

Jaarrond programma

Hoogte80 Festival wil het jaar niet door de vingers laten glippen en heeft er daarom voor gekozen om gedurende 2021 een jaarrond programma te organiseren. Een belangrijk uitgangspunt in het programma is dat bezoekers op meerdere locaties veilig kunnen genieten van theater, dans, muziek en/of andere culturele én culinaire verrassingen.

Zo lanceert het festival in mei enkele wandel- en ontdekroutes te ontwikkelen en is er gedurende het jaar speciale aandacht voor presentaties en workshops van en door Gelderse talenten, waaronder een presentatie op de Arnhemse Uitnacht op 3 september. Tevens wil het festival deze mogelijkheid aangrijpen om hierbij de dialoog met het publiek aan te gaan.

‘Zelf hebben we al ongeveer 100 ideeën gegenereerd waaruit we kunnen kiezen, maar daarnaast zijn we erg benieuwd naar de ideeën van ons publiek. Speciaal hiervoor hebben we een mailadres in het leven geroepen: brievenbus@h80festival.nl . We nodigen iedereen uit om te reageren zodat we de dialoog met ons publiek kunnen aangaan en samen een programma van en voor de stad kunnen neerzetten’.

Festivaldirecteur Harold Oddens.

