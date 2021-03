Jongeren debatteren over plannen in hun eigen Malburgen

Twee jaar geleden werd er in Malburgen Het Grote Jeugdwijkdebat gevoerd, waar jongeren een stem kregen in plannen voor hun eigen leefomgeving en die ook gingen uitvoeren. Ook dit jaar start er weer een nieuwe editie van de Jeugdwijkraad – aangejaagd door drie jonge dames – met iedere week een buurtcampus, gevolgd door buurtacties en tot slot een wijkgala.

Durven nadenken

Morwarid (17), Niga (16) en Riham(18) zijn getogen in Malburgen, vormen het kernteam van de Jeugdwijkraad en willen er voor zorgen dat jongeren tussen 8 en 14 jaar betrokken zijn bij wat er speelt in hun wijk. Ze willen ze stimuleren na te denken over de goede en de slechte dingen, ze uit hun bubbel halen, betrekken bij wat er gebeurt in Arnhem Noord, Nederland en de rest van de wereld. Morwarid is van jongs af aan een bevlogen debatteerder die op het Stedelijk Gymnasium een debatclub heeft opgericht: ‘Door de jongeren in Malburgen te leren debatteren, leren we ze durven nadenken, conclusies te trekken wat er niet goed gaat in de wijk om vervolgens plannen te maken.’ Eind januari kwam er groen licht en is het kernteam gestart met de echte voorbereidingen.

Burgerkracht

Want andere voorbereidingen waren al veel eerder gaande. Morwarid is van het eerste uur onderdeel van het kernteam als trekker van de Jeugdwijkraad, anderen kwamen en gingen, nu is het team ververst én is gekeken naar financiering om met het project een nieuwe doorstart te maken. Team Leefomgeving van de gemeente Arnhem had er geen budget voor, de dames werden door verstuurd naar de commissie van de subsidieregeling Burgerkracht en ze klommen in de pen. Het plan zag er zó professioneel uit, dat het even ongeloofwaardig over kwam bij de commissie. Maar na een video meeting met mondelinge toelichting, is alsnog groen licht gekomen voor het Jeugdwijkraad plan en Morwarid, Niga en Riham zijn daar super trots op.

Uitvoeringen

In het begin heeft het kernteam zeventien deelnemers in de leeftijdsgroep weten te werven, via de scholen in de wijk, via hun broertjes en zusjes en via hun eigen kennissenkringen in Malburgen. Ondertussen komen er steeds meer deelnemers bij: ‘We merken dat er meer dan ooit behoefte is!’ vertelt Morwarid. Wekelijks komt de groep via online meetings bijeen, de deelnemers krijgen dan opdrachten om mee aan het werk te gaan. Zoals stellingen die ze moeten onderbouwen over veilige/onveilige plekken. ‘We hebben al virtuele wandelingen door de wijk gemaakt. We kunnen ze ook in virtuele kamers apart zetten, dan kunnen we zien dat ze écht bezig zijn!’ De meiden zijn onder de indruk over thuissituaties en reacties. Morwarid: ‘Het raakt me heel erg als de tieners zeggen “Ja maar dat gebeurt tóch niet!”. Ze voelen argwaan terwijl ze eigenlijk heel graag willen meedoen in de wijk.’

Het kernteam zou met nog veel meer jongeren aan de gang willen, maar dat is in verband met corona ingewikkeld. Er is met deze groep in ieder geval veel interactie. Alle deelnemers zitten in een Whatsapp groep, komen hun tasjes met pennen, potloden, wat lekkers en de opdracht telkens tijdig ophalen in het Timmerhuis aan de Akkerwindestraat en doen ijverig mee. Debatteren moet uiteindelijk de belangrijkste tool worden om tot plannen te komen. Eigenlijk wil de Jeugdwijkraad in december 2021 al drie plannen uitvoeren en vervolgens samen andere jongerenorganisaties in de wijk zoals het AM support team, Empowering Nisa en Rijnstad, een wijkgala organiseren, zodat de deelnemers hun talenten kunnen laten zien aan familie, publiek en de gemeente. Maar dat zal afhankelijk zijn van ook de coronacrisis.

Motivaties

Riham studeert psychologie aan de Radbouduniversiteit: ‘Mijn ouders vonden het onveilig voelen voor ons gezin. Dat is de reden waarom wij kort geleden van Malburgen naar Huissen zijn verhuisd. Ik zag wat er gebeurde en door trekker bij de Jeugdwijkraad te zijn, kan ik zelf nu bijdragen aan veranderingen in de wijk.’

Niga zit in klas 5 van het Stedelijk Gymnasium: ‘Het feit dat je voor jongeren klaar kan staan; dat was er vroeger voor ons niet. Ik draag graag bij aan ze een ruimer wereldbeeld te geven.’

Morwarid zit in klas 5 van het Stedelijk Gymnasium: ‘Ik ben er voor dat iedereen kansen moet grijpen. Die worden in Malburgen wel gegeven, maar niet gepakt. Dat moet anders.’

Woon je ook in Malburgen, ben je tussen de 8 en 14 jaar en wil je meedoen? Meldt je dan aan via jwrmalburgen@outlook.com

—

Dit artikel is geschreven voor Onderaf.nl, een kennis- en inspiratiebank voor burgerinitiatieven en vrijwilligersorganisaties . Ter inspiratie verzamelen zij grote en kleine initiatieven van Arnhemmers die de stad een beetje mooier maken.

