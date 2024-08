Informatieavond over immigratie bij Het Colofon

Donderdag 29 augustus organiseert Het Colofon in samenwerking met Changing Stories en Buddy to Buddy een informatieavond over het huidige immigratiebeleid in Europa en de positie van jonge nieuwkomers.

De avond wordt geopend door Paul Smeulders, wethouder Financiën, Wonen en Vluchtelingen van Gemeente Arnhem. Voor de pauze zullen beide organisaties zich presenteren en geeft Ilias de Feijter een beknopte lezing over migratiestromen en het Europese migratiebeleid. Na de pauze vertelt Kader Abdolah over zijn eigen ervaringen als vluchteling.

De toegang is gratis, een bijdrage is welkom. Graag aanmelden via bestel@hetcolofon.nl. Inloop is vanaf 19.30, we beginnen om 20.00 uur. Meer informatie op de site van Het Colofon.

Tot en met 22 september is in Het Colofon werk te zien van gevluchte kunstenaars. Stichting Zij=Wij uit Het Broek exposeert met de tentoonstelling Art without Borders: Stories from Refugees’ Suitcases. De kunstwerken zijn gemaakt door vluchtelingen die Het Aanloophuis bezoeken. Tegelijkertijd is er een expositie met reproducties van deze werken te zien bij Rozet, deze is te bekijken tot 15 september. Zij=Wij heeft deze expositie kunnen realiseren met dank aan Het Colofon, Rozet, Meet This Arnhem, Wendo Kroon en Tim Lenders.

N.B.: Save the Date: op 18 en 19 oktober bestaat Het Colofon tien jaar en dat gaan we uitgebreid vieren. Stay updated.

