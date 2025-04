Inschrijving Ome Joop’s Tour 2025 niet meer mogelijk

Wat een geweldige belangstelling! Dat zijn de woorden die alle vrijwilligers van Ome Joop’s Tour naar elkaar hebben uitgesproken. Het denkbeeldige bordje ‘Uitverkocht’ hangt aan de deur van de loods.

Niet echt uitverkocht natuurlijk, want alle deelnemers aan de tour van de komende zomer mogen gratis mee, omdat Ome Joop’s Tour 75 jaar is en iedereen trakteert op gratis deelname.

Op dit moment hebben zich 72 kinderen aangemeld voor de 75e editie van onze prachtige fietsvakantie. Zij ontvangen binnenkort een persoonlijke uitnodiging voor een Kennismakingsdag inclusief fietsworkshop op zaterdag 17 mei, die wordt georganiseerd in samenwerking met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) en Kenniscentrum Fiets. De jongens en meisjes maken op deze dag kennis met de Tourleiding, vrijwilligers én natuurlijk alvast met elkaar.

Reservelijst

De ervaring uit eerdere jaren leert dat er toch altijd wel kinderen uiteindelijk niet meekunnen. We hebben daarom een reservelijst aangelegd. Wanneer je alsnog mee zou willen fietsen dan kun je een mailtje sturen naar deelnemers@omejoopstour.nl. Vermeld daarin naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer. Het kan dan zomaar zijn dat we contact opnemen omdat er een plekje is vrijgekomen.

Ben je ook in 2026 tussen de 9 en 12 jaar en wil je dan zeker zijn van een plek, dan krijg je aan het eind van 2025 of het begin van 2026 een e-mail met het bericht dat de inschrijving voor Ome Joop’s Tour 2026 is opengesteld. De vrijwilligers van Ome Joop’s Tour kijken uit naar een prachtige editie vol fietsplezier, sport, vriendschap en avontuur.

Reacties