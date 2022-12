Vijf ontwerpvisies voor het Stadstheater

In het Stadstheater in Arnhem zijn deze week de vijf ontwerpvisies voor het nieuwe Stadstheater gepresenteerd. Het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem (CASA) organiseerde deze avond. De beoordelingscommissie gaat nu in beraad, op 22 december wordt bekend met welk ontwerp de gemeente verder gaat.

De ontwerpen

Op zes september kregen vijf van de negentien teams die zich aanmeldden voor de selectiefase te horen dat ze aan de slag mochten met een ontwerpvisie. Ze kregen twee maanden de tijd om hun ideeën voor te bereiden. De vijf teams bestaan uit vier ontwerp- en adviesdisciplines: architectuur, installatieadvies, constructieadvies en advies op het gebied van bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid. In de bijlage van dit persbericht zijn de ideeën van alle vijf de teams te vinden.

Wethouder Cultuur Cathelijne Bouwkamp: “Het nieuwe Stadstheater krijgt met deze vijf ideeën steeds meer vorm. Ieder ontwerp is een blik op de toekomst van een Stadstheater waar Arnhemmers kunnen blijven genieten van kunst en cultuur. Ieder ontwerpteam heeft zijn best gedaan om ons nieuwe Stadstheater zo goed mogelijk tot haar recht te laten komen. Tussen de vijf presentaties zit ongetwijfeld een ontwerp waarop we verder kunnen bouwen.”

In beraad

De ontwerpteams presenteerden hun ideeën vandaag overdag aan de beoordelingscommissie, ’s avonds deelden ze hun ontwerpen met de stad tijdens een speciale avond georganiseerd door CASA. Na de bekendmaking van vanavond gaat de beoordelingscommissie in beraad over de keuze voor het ontwerp dat aan de basis ligt van het nieuwe Stadstheater. De beoordelingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van Musis & Stadstheater, gemeente Arnhem en externe deskundigen. Op 22 december maakt de gemeente Arnhem bekend welk team zijn visie voor het Stadstheater verder mag uitwerken.

—–

Architectenbureau cepezed bv met Nelissen ingenieursbureau bv en IMd Raadgevende Ingenieurs bv

Stadstheater aan het Koningsplein en de singel

In het vernieuwde Stadstheater draait het om beleving, ontmoeting en verbinding. Een ontwerp dat de allure van het bestaande, monumentale gebouw hersteld. Een vriendelijk en elegant, nieuw bouwdeel van hout en glas omsluit een nieuwe grote zaal en verbindt het Koningsplein via een binnenstraat met de singel. De binnenstraat vormt het hart van het gebouw, waarvandaan je overal kunt komen en overal zicht op hebt. De hoofdentree ligt aan het Koningsplein, onder een arcade.

cepezed gaat uit van zoveel mogelijk hergebruik van het bestaande gebouw en materiaal. De nieuwe constructie kan flexibel worden ingericht. Er wordt ook een feestelijk element toegevoegd aan het Arnhemse stadsbeeld: de grote zaal krijgt golvende gevelelementen, die verwijzen naar toneeldoek. Met de nieuwste theatertechnieken, multifunctionele ruimtes en aandacht voor duurzaamheid, klimaatcondities en biodiversiteit – onder meer door begroeiing binnen en buiten – is het Stadstheater straks klaar voor de toekomst.

—–

Benthem Crouwel Architecten bv met Nelissen Ingenieursbureau bv en Pieters Bouwtechniek Delft bv

Theater van het onbegrensde

Het nieuwe Stadstheater overstijgt grenzen. Het weeft de singel aan de stad en verenigt park en publiek. De stedelijke structuur van de noordelijke binnenstad wordt voortgezet en er ontstaan nieuwe publieke ruimten. Binnen en buiten vloeien in elkaar over.

Eenduidig materiaalgebruik en herkenbare vormen zorgen voor een samenhangende sculptuur: hier komen verschillende tijdlagen, gebouwdelen en open ruimten samen. En ook de artiestenzijde heeft een volwaardige positie in het geheel: zo voelen ook de makers zich hier thuis.

Er is ruimte voor elke vorm van theaterbeleving, zowel traditionele als vernieuwende. Verleden en toekomst, groen en gebouwd, bruisen en verstilling: dit nieuwe Stadstheater kent weliswaar grenzen – maar maakt ze zacht.

Hier is alles mogelijk. Een plein als tribune. Een gevel als panorama. Een binnenhof die vanavond een zaal is en morgen een intiem terras.

—–

Braaksma & Roos Architecten bv en Civic Architecture met Arup bv

Oase tussen stad en Singel

Het verbeteren van het contact tussen het Stadstheater en publiek, makers, stad en omgeving is de hoofdambitie van de visie. Er komen toegankelijke tuinen rondom het gebouw en het vrachtvervoer wordt daarvoor via één centrale aansluiting vanaf de Singel afgehandeld. De compacte en ingetogen vormgeving van de uitbreiding brengt de aandacht naar het art-deco-monument, dat in ere wordt hersteld als hoofdentree. De nieuwe en historische foyers vormen een levendig publiek interieur waar ook nieuwe culturele activiteiten georganiseerd kunnen worden. Daarbij worden het zitcomfort en de zichtlijnen in de grote zaal grondig aangepakt en voor de realisatie van een nieuwe circulaire kleine zaal worden vrijgekomen materialen van de sloop gebruikt. Aan het Singelpark toont een groot raam met een balkon aan de stad wat er binnen gebeurt en het gebouw krijgt aan de andere zijde een ‘Waalse Kerk-foyer’ met een tweede hoofdentree. Het Stadstheater start daarmee de transformatie van het Koningspleingebied naar een Stadsoase.

—–

DP6 architectuurstudio bv met Nelissen ingenieursbureau bv en Adviesbureau van de Laar bv

Stadstheater Arnhem | Een nieuw perspectief!

In onze visie laten we het monumentale theatergebouw als hoofdrolspeler weer volledig tot zijn recht komen door de sloop van het jaren ’70-deel. De hoofdrolspeler krijgt een medespeler, los van het oude gebouw. Rondom de twee trekken we gordijnen en coulissen van hergebruikt en demontabel baksteen, die verhullen en onthullen en een spannend spel spelen tussen binnen en buiten, licht en donker, open en gesloten. Tussen de twee bouwdelen vormt een passage de verbinding tussen stad en park, met aan beide zijden een entree. Zo wordt het gebouw echt onderdeel van de stad: open en toegankelijk voor iedereen.

Naast de zalen biedt het nieuwe circulaire en energie neutrale Stadstheater ruimte voor alle mogelijke nieuwe initiatieven en kruisbestuivingen: met binnen en buiten diverse podia, spiegelwanden, debat- en oefenruimtes om kunst en cultuur te beleven óf zelf te maken! Een verleidelijk en inspirerend gebouw dat steeds opnieuw verrast!

—–

Mecanoo architecten met Huygen Installatie Adviseurs en ABT bv

Het Stadstheater transformeert van een gesloten bastion naar een uitnodigend theater voor iedereen. Het ligt als een schakel tussen de binnenstad en het Musispark, en wordt omringd door de weelderige groene Stadsoase. Het nieuwe programma is verdeeld over verschillende volumes die zich om het iconische monument heen stapelen. Het monument wordt omarmd door de nieuwe volumes en vormt het hart van het theater. Ieder volume heeft een eigen programmering, oriëntatie en uitzicht, waardoor het theater alzijdig wordt geactiveerd. De nieuwe open entree brengt bezoekers van de oase en het theater samen in het Stadscafé. De vlakke vloerzaal ligt op de getransformeerde grote zaal met zicht op het Musispark. Hierdoor blijft de footprint minimaal en krijgt de Stadsoase maximaal de ruimte. De vormentaal met afgeronde hoeken zijn een verwijzing naar de Art-Deco stijl van het monument en creëert – samen met het hergebruikte metselwerk – een eenheid tussen oud en nieuw.

