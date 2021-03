Schilder mee aan decor voorstelling Muziektheater De Plaats

Muziektheater De Plaats is op zoek naar Arnhemmers die mee willen schilderen aan het decor van ‘Op het Puin, en dan nu’. Onder leiding van kunstenares Mirthe Dokter werk je vanuit huis mee aan een meterslange portrettenreeks van Arnhemmers die leefden ten tijde van De Tweede Wereldoorlog en nu. Aanmelden kan tot 5 maart.

Op het Puin, en dan nu

Om in deze tijd Arnhemmers met elkaar te verbinden start Muziektheater De Plaats een uniek project rondom de voorstelling ‘Op het Puin, en dan nu’. Deze indringende muziektheatervoorstelling speelt van 11 t/m 23 mei 2021 in De Eusebiuskerk en staat stil bij 75 jaar wederopbouw in Arnhem.

Voor het decor van deze voorstelling maakt kunstenares Mirthe Dokter een panorama bestaande uit levensgroot geschilderde portretten van Arnhemmers uit 1946 en nu. Wij zijn op zoek naar Arnhemmers die affiniteit hebben met schilderen en graag deel uitmaken van dit bijzondere project, onder professionele begeleiding.

Corona proof

Elke deelnemer bezorgen we thuis een verfpakket met doek. Op basis van foto’s schilder je hierop twee portretten: één van jezelf, en één van iemand die leefde tijdens de oorlog. Via een zoom-sessie krijg je een uitgebreide instructie van Mirthe Dokter. We halen vervolgens de portretten bij de deelnemers op en verwerken deze samen tot één groot panorama van tientallen meters lang. Het resultaat is te zien als betekenisvol decor tijdens de voorstellingen in De Eusebiuskerk.

Aanmelden

Aanmelden kan tot 5 maart via de website van Muziektheater De Plaats: www.muziektheaterdeplaats.nl.

Mirthe Dokter

De Arnhemse Kunstenaar Mirthe Dokter is bekend van Het Volk der Introverten, een groeiend beeldend kunstwerk van en door Arnhemmers gemaakte kleihoofdjes in Museum Arnhem. Voor de voorstelling maakt ze in plaats van een gekleid een geschilderd volk bestaande uit de vele gezichten van Arnhemmers toen en nu.

www.mirthedokter.nl

Muziektheater De Plaats

De Plaats laat in zijn multidisciplinaire voorstellingen op locatie een nieuw geluid horen. Eén van rust, stilte, nuance, en verbinding. De locatie is inspiratiebron en medespeler in de voorstellingen. Naast onze professionele cast en crew werken we samen met amateurs en amateurverenigingen uit de omgeving. Altijd in, met door en voor de wereld om ons heen.

