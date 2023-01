SP start Meldlijn hoge energierekening

De SP is op maandag 2 januari de Meldlijn hoge energierekening gestart. Met deze Meldlijn verzamelt de SP meldingen van mensen die de energierekening niet meer kunnen betalen. Daarnaast wil de partij weten of het ingevoerde prijsplafond voldoende oplossing biedt.

Mensen kunnen telefonisch hun verhaal kwijt door te bellen met 0800-0225005 of door een melding te doen op sp.nl/meldlijn . De meldingen zal de SP gebruiken om problemen van mensen aan te kaarten in de Tweede Kamer en gemeenteraden. Waar actie nodig is, zal de SP zich samen met mensen voor oplossingen inzetten.

Sarah Dobbe, voorzitter SP Arnhem: “Terwijl het kabinet miljardensubsidies aan commerciële energiebedrijven geeft die torenhoge winsten maken, komen steeds meer mensen in de problemen. Veel Arnhemmers hebben konden voor de gestegen prijzen de energierekening al niet meer betalen. En nu is alles duurder.” Met de Meldlijn hoge energierekening wil de SP nog beter in kaart brengen wat er bij mensen thuis speelt en of het prijsplafond voor energie mensen helpt.

