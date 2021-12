Hazar Chaouni, de lijsttrekker voor Bij1 in Arnhem

In dit artikel maken we kennis met Hazar Chaouni, achtentwintig jaar en lijsttrekker in Arnhem voor Bij1. Ze is geboren in Wageningen en woont nu ruim tien jaar in Arnhem. De landelijke partij Bij1 doet in maart mee met de gemeenteraadsverkiezingen. Er staan zes mensen op de kieslijst.

Door Annemarie van Harten

Hazar, dochter van Marokkaanse ouders, is al lang politiek geïnteresseerd. Deels heeft dit te maken met haar persoonlijke omstandigheden. Ze heeft Maatschappelijke Zorg gestudeerd. Een opleiding die ze in verband met chronische lichamelijke beperkingen nog niet af heeft kunnen maken. Vanaf haar puberteit heeft ze last gehad van onverklaarbare pijnklachten. Door een te late diagnose leek haar leven een paar jaar stil te staan. Nu ze weet dat ze een vorm van reuma heeft, kan ze door. Bij1 is de partij waar ze zich het meest thuis voelt. Ze legt uit waarom.

Activisme is nodig om snelheid te maken

“Bij1 is een links activistische partij. Activisme is nodig. Het betekent voor ons dat we snelheid willen, dat er geen jaren overheen gaan voordat er iets geregeld is. Waarom moet het bijvoorbeeld zo lang duren voordat er een speeltuin toegankelijk is gemaakt voor kinderen met een handicap? We willen beleid maken met mensen, niet alleen over en voor, maar samen. Ik ben zelf al langer actief in de belangenbehartiging voor mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Voor en met deze groepen willen we Arnhem toegankelijker maken op alle gebieden. Van de horeca tot opleiding en werk. Ons verkiezingsprogramma is samen met veel van onze ‘doelgroepen’ tot stand gekomen. Ik mis bij andere partijen vaak de betrokkenheid die wij wel voelen. Algemeen beleid volgt vaak regeltjes die niet voor iedereen werken”. Een voorbeeld daarvan is de steun aan sekswerkers. In de corona pandemie vielen ze tussen wal en schip en ontvingen ze weinig tot geen financiële hulp. “Ik hoop dat sekswerkers als ZZP-ers thuis kunnen werken. Daarbij heeft de gemeente de taak om de vooroordelen over deze beroepsgroep te bestrijden.”

Racisme

Natuurlijk moeten we het met Bij1 over racisme hebben. Hazar is blij dat de Zwarte Piet discussie in de Arnhemse Raad inmiddels achter de rug is. Door gewenning heeft ze bij racisme nauwelijks nog emoties. Ze registreert dat het er is. Vroeger als ze door haar moeder van school gehaald werd hoorde ze achter haar rug opmerkingen over kopvodden. Dat was in de tijd dat Geert Wilders de ‘kopvoddentax’ introduceerde.

Zo zat ze ooit in een gespreksgroep waar ze te maken kreeg met persoonlijke discriminatie over haar Marokkaanse achtergrond. Een mede-groepslid maakte een opmerking over buitenlanders. De gespreksleider vroeg haar ‘wat het maakte dat dit haar zo raakte’. Alsof het haar eigen schuld was dat ze zich gekwetst voelde. Dit, terwijl bijvoorbeeld discriminerende opmerkingen over homoseksualiteit direct werden afgestraft. Een dubbele standaard. Als ze langer nadenkt komen er meer voorbeelden. Haar HAVO advies naar aanleiding van de cito toets, maar door school werd ze ondanks haar denkniveau naar het VMBO verwezen. Haar moeder zorgde ervoor dat ze alsnog naar de HAVO ging. Ook is ze in winkels regelmatig door beveiligers achtervolgd. Marokkanen zijn immers winkeldieven. Op landelijk niveau viel het haar op dat de zogenoemde corona rellen in de Schilderswijk door Mark Rutte meteen werden weggezet als criminaliteit, terwijl op het hooligan geweld in Rotterdam een uitgebreide sociologische duiding volgde. Aan de haat reacties op Twitter, waar ze in verband met haar politieke werk actief is, is ze inmiddels gewend. Natuurlijk wordt Sylvana Simons er altijd bij gehaald, vooral door mannen. Ze vindt het jammer dat het niet over Arnhem lijkt te kunnen gaan. Al vindt Hazar wel dat Sylvana Simons politiek bedrijft op een manier die haar aanspreekt. Ze heeft een enorme dossierkennis en laat zien dat er ruimte is voor oprechte emoties binnen de politiek.

Wat wil BIJ1 in Arnhem

Hazar benadrukt dat Bij1 zoveel meer is dan een anti Zwarte pieten partij. Gelijke kansen voor iedereen, is de rode draad van Bij1. Ze wil op bezoek bij MBO opleidingen. De leerlingen daar voelen, volgens haar, geen betrokkenheid bij de politiek. Zij horen er ook bij! Ze stemmen nauwelijks, weten niet wat de Gemeenteraad voor hen zou kunnen betekenen en ze hebben al helemaal geen zin om zelf politiek actief te worden. Bij1 wil binnen ROC’s voorlichting gaan geven en discussiemiddagen organiseren. Hier kunnen hun mogelijke kiezers zitten. Hazar wil jongeren vooral stimuleren om te gaan stemmen, op welke partij dan ook. Ze ervaart dat Bij1 vooral wordt omarmd door mensen met een beperking, mensen van kleur, jongeren die in actie willen komen voor een rechtvaardige samenleving en, opvallend genoeg om te noemen, kiezers die teleurgesteld zijn in de SP. Vooral dat laatste speelt in Arnhem.

Bij de huidige gemeenteraad voelt ze zich welkom. Het is merkbaar dat andere partijen, bijvoorbeeld D’66, de nieuwe partijen een plek in de Arnhemse politiek gunnen.

De lijsttrekker houdt niet van politieke spelletjes. Als voorbeeld noemt ze het gedrag van DENK in de Tweede Kamer, die stiekem gesprekken met ‘tegenstanders’ hebben gefilmd om anderen bewust onderuit te halen. Ze weet dat ze als mogelijke nieuwkomer in de Raad haar dossierkennis op orde moet hebben. Wat haar betreft richt ze zich op positieve samenwerking. Er mag best wat meer oprechte emotie in debatten, zolang men er niet op gericht is om anderen te beschadigen.

De partij is op dit moment aan het werk met een goede Arnhemse website. Ze maken zich klaar om mee te kunnen doen met diverse kieswijzers op internet. Veel mag Hazar nog niet prijsgeven over de verkiezingscampagne, maar ze belooft dat Bij1 overal te zien zal zijn.

