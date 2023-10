Klarendalse Molen – De Kroon moet weer schitteren!

Verplaatsing, teloorgang, restauratie, brand, herstel: molen De Kroon – ook wel de Klarendalse Molen genoemd, heeft het allemaal meegemaakt. De kap, stelling en draagconstructie zijn nu dringend aan vervanging toe. Alleen dan kan de molen blijven draaien en blijft de molen open voor publieksbezoek.

Daarom start vanaf 16 oktober een crowdfunding actie voor het behoud van dit Rijksmonument. Er zijn vergunningen in aanvraag bij de gemeente Arnhem, er worden momenteel fondsen aangeschreven en de nodige subsidies aangevraagd, maar er dreigt een financieel tekort. Alleen al voor de voorbereiding is veel geld nodig (legeskosten – een Eco-scan – advies rapporten) voor kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen.

Daarom worden bedrijven en particulieren gevraagd om een donatie te doen op de website van de Hollandsche Molen – of kijk voor de link op de website van De Kroon: www.molendekroon.nl

Elke euro die wordt ontvangen op deze crowdfundactie in de maand oktober, wordt door de Hollandsche Molen verdubbeld.

De Klarendalse Molen – De Kroon is al ruim 150 jaar het icoon van de Arnhemse wijk Klarendal. De molen is een historisch monument waar mensen graag samenkomen. De molen zorgt voor verbinding in de wijk, een verzamelplek voor Arnhemmers, wordt de molen ook wel genoemd. Je kan hier terecht voor een rondleiding, meel kopen of mee doen aan een van de vele activiteiten die er regelmatig georganiseerd worden in het bijzonder voor de inwoners van de wijk en de stad Arnhem.

Kortom, bij de molen is er altijd genoeg te zien en te doen voor alle leeftijden.

Vrijwilligers zijn de spil van de molen

Vrijwilligerswerk is bijzonder; het verbindt mensen onderling, geeft structuur en meer eigenwaarde. Zonder vrijwilligers is er geen duurzaam behoud van Molen de Kroon. Bij de Kroon zijn vrijwilligers van onbetaalbare waarde! Dat speciale gevoel merk je als je hier door de molen loopt. “De sfeer in de molen is goed en iedereen staat voor elkaar klaar, daar zijn wij trots op” legt penningmeester Martin Brouwer uit.

Behoud van de molen

Stichting Klarendalse Molen – De Kroon heeft ten doel het bevorderen van het behoud en het in werking houden van de molen. De molen wordt geëxploiteerd door de stichting en volledig draaiende gehouden enkel met en door vrijwilligers. Om reguliere inkomsten te werven verkoopt de stichting meel, ontvangt zij subsidies en wordt de molen verhuurd aan bedrijven

