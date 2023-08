Tentoonstelling KIND VAN onder de Eusebius

KIND VAN laat de portretten en persoonlijke verhalen zien van 19 kinderen tussen de 20 en 80 jaar van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen. De persoonlijke verhalen vertellen wat deze ‘kinderen van’ in hun jeugd hebben ervaren, welke invloed dat heeft op de lange termijn, en hoe ze daar nu mee omgaan. Naast de tentoonstelling kunnen er wandelingen gemaakt worden met experts.

Ondersteuning voor gezinnen

In Nederland groeit 1 op de 6 kinderen op als kind van een ouder met psychische kwetsbaarheid en/ of verslavingsproblemen. Toch wordt er weinig gesproken over dit onderwerp, en krijgen de ‘kinderen van’ niet altijd de ondersteuning die nodig is. De gemeente Arnhem werkt met partners uit de stad aan passende ondersteuning voor gezinnen waarin dit speelt. Met de tentoonstelling dragen we bij aan het bespreekbaar maken van psychische problemen en verslaving. Dit is belangrijk om psychische problemen en verslaving zoveel mogelijk te voorkomen bij kinderen van ouders die hiermee te maken hebben.

Samenwerking

KIND VAN is een initiatief van stichting Open mind en reist door heel Nederland.

De portretten zijn gemaakt door fotograaf/ kunstenaar Sevilay Maria.

De gemeente Arnhem heeft in samenwerking met Pro Persona Connect en IrisZorg Preventie de tentoonstelling in Arnhem mogelijk gemaakt.