Laatste nacht van de zomervakantie: Arnhemse Uitnacht

Alles is dit jaar een beetje anders. En dus de Uitnacht ook. Niet hartje winter, maar aan het einde van een lange zomer. Hou dat zomerse gevoel nog even vast en kom genieten van een zonnig programma. Uitgangspunt blijven de culturele locaties waar voorstellingen, rondleidingen, exposities, workshops, lezingen en andere ontmoetingen plaatsvinden. De Arnhemse Uitnacht op vrijdag 3 september start om 19.30 uur en is gratis toegankelijk.

Tipjes van de sluier

Om 19.30 uur geeft de beiaardier van het Eusebius carillon, Bob van der Linde, het muzikale startschot, gelijktijdig met (live) muzikanten op alle andere deelnemende locaties in de binnenstad. Nieuwe deelnemers zijn o.a. De Melkfabriek, Dit is Kunst, Theater de Leeuw, Het Blauwe Veld en Club Rembrandt.

Vertrouwde Uitnacht-locaties zijn o.a. Dudok, Rozet, Musis, Huis Oostpool, Eusebius, LuxorLive, circa…dit, Focus Filmtheater Arnhem, Posttheater, Collectie.De.Groen, Theater aan de Rijn, HOPP (Kortestraat 27) en Flor de Fango.

Wil jij weten wat cultureel Arnhem allemaal in huis heeft? Kom dan genieten van een hele lange avond muziek, film, dans, toneel, zang en theater.

Cultuur Netwerk Arnhem

De Arnhemse Uitnacht is een initiatief van de stichting Cultuur Netwerk Arnhem, waarvan de grootste culturele instellingen van de stad lid zijn.

De Arnhemse Uitnacht komt tot stand door bijdragen van de deelnemende kunstenaars, organisaties en instellingen.

Samenwerkingspartners: Gemeente Arnhem, Provincie Gelderland, Ondernemersfonds Arnhem, Prins Bernhard Cultuurfonds, De Kempenaer Advocaten en Vrienden van Theater.

De Arnhemse Uitnacht op vrijdag 3 september begint om 19.30.

Bekijk het actuele programma op arnhemseuitnacht.nl

