Maandag 29 maart start de nieuwe Arnhemse LEGO Challenge. Bricks of Arnhem en Rozet roepen alle bezitters van het Deense speelgoed op hun kijk te geven op het Rozet-thema De Nieuwe Stad.

Hoe ziet de nieuwe stad eruit in LEGO?

Welke beelden, taferelen, activiteiten mis jij in deze tijd en hoe kunnen we de stad in de toekomst gaan zien, gebruiken of inrichten?

We dagen bezitters van een LEGO of een LEGO-poppetje uit hun dromen en wensen voor Arnhem in de toekomst na vast te leggen in een foto. In de stad, op een plek die je inspireert, de nieuwe stad kenmerkt of je favoriete plek. Maar je mag ook een nieuw bouwwerk maken.



Iedereen kan meedoen, van jong tot oud. Het enige dat je nodig hebt is LEGO of een LEGO-poppetje, een telefoon of camera om mee te fotograferen en je eigen creativiteit.

Meedoen?



Stuur je LEGO Challenge foto voor 27 april naar communicatie@rozet.nl of gebruik de hashtag #legofotochallenge2021 voor de social media kanalen.



De ingezonden foto’s worden van 1 tot 23 mei tentoongesteld in alle vestigingen van Rozet.

De inzendingen worden tot eind april bekeken door de jury, bestaande uit Jenny Doest (Rozet), David Harpe (Bricks of Arnhem) en Marian van Hooij (Platform Binnenstad Arnhem).



De drie meest spraakmakende inzendingen worden beloond met een prijs.

Over De Nieuwe Stad

Tijdens het eerste kwartaal van 2021 blikt Rozet terug op 75 jaar Wederopbouw en kijken we vooruit binnen het thema ‘De Nieuwe Stad’. We onderzoeken nieuwe dromen en idealen die in de stad leven. Een inclusieve stad, waar iedereen zich thuis voelt. Meer informatie over De Nieuwe Stad vind je op: Rozet.nl/denieuwestad

