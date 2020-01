Let’s go east!

Vorig jaar werd er in het stadion Gelredome het gevecht van de eeuw gehouden. Beetje grootspraak om nu al te reppen over het gevecht van de eeuw terwijl we pas in de twintigste jaar van de eeuw zitten, maar goed. Het gevecht was daarnaast niet al te denderend. Omroep Veronica die het allemaal uitzond deed het met een flinke dosis weinig wol en veel geschreeuw. Het werd maar liefst in 180 landen uitgezonden en Rico en Badr streken allebei twee miljoen op voor het gevecht. Niet gek voor een paar minuten knokken tegen elkaar. Arnhem stond door het gevecht van de eeuw wel weer stevig op de kaart.

door Paul van Kempen

Suf blowen

Arnhem is nog steeds wat anders dan bijvoorbeeld Amsterdam. Die stad is wereldwijd een merknaam dat veel toeristen trekt die zich suf komen blowen in de vele coffeeshops die Amsterdam telt of ze fotograferen zich helemaal te schamper aan de oude grachtengordel waar nu nog enkel wat elite Nederlanders wonen die zich dat kunnen permitteren.

Zeespiegel

Het is ook niet gek dat de randstedeling momenteel oostwaarts trekt naar steden als Arnhem en Nijmegen. Vanwege goedkopere woningen en minder files. Ook de naderende zeespiegel baart sommigen types zorgen en het oprukkende beton in de randstad. Daarnaast maakt internet werken steeds meer mobieler. Dus waarom zou je blijven in een stad met op elke straathoek penetrante wietlucht dat steeds meer een trekpleister is voor toeristen uit de gehele wereld?

Edelkoort

Arnhem heeft internationaal wat troefkaarten. Laat ik er eentje uitlichten voor de grap. Ene Lidewij Edelkoort (1950) is een forecaster wat vroeger een trendwatcher werd genoemd. Ja, zo gaan die hippe dingen. Lideweij verblijft momenteel in Parijs maar heeft hele sterke Arnhemse roots en leidde succesvolle kunstacademiestudenten bij ArteZ op. Ze voorspelt dingen die altijd uitkomen; raar maar waar. Voor 2020 zegt ze dat de kleur bruin zal toeslaan. Ergens jammer, daar zwart toch een klassieker is als modekleur en zeer goed afkleedt, maar het zij zo. Bereid je voor dus op ‘The Brown Age’. Anyway; gotta catch’em all!

