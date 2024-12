Lionsclub De Liemers kiest Ome Joop’s Tour als goed doel voor jaarlijkse rally

Lionsclub De Liemers organiseert zondag 22 juni 2025 voor de derde keer op rij de Liemers Liemers Tour Rally, Lions-Edition 2025. Een jaarlijks evenement waarvan de opbrengst ten goede komt aan een goed doel. Lionsclub De Liemers heeft voor de editie van 2025 besloten die opbrengst te schenken aan Ome Joop’s Tour.

Voorzitter Marcel Legerstee van stichting Ome Joop’s Tour heeft tijdens een tweewekelijkse bijeenkomst aan de leden van de Lionsclub Liemers in een vlammende presentatie de doelstelling van Ome Joop’s Tour voor het voetlicht mogen brengen. Een stuk historie dat zijn vader Joop, grondlegger van de huidige ronde, direct na de oorlog is begonnen. Marcel is bijzonder blij met de keuze van de Lionsclub De Liemers: “Niet alleen vanwege de financiële bijdrage die we tegemoet kunnen zien, waardoor we de deelnemende kinderen nog meer een echt vakantiegevoel kunnen geven, maar ook omdat we onze doelstelling in een breder perspectief kunnen plaatsen en onder de aandacht komen van mensen die we normaliter niet zo snel kunnen bereiken. We hopen ook dat door deze sponsoring de aandacht voor de kinderen die het niet zo goed hebben breder onder de aandacht komt.”



Liemers Tour Rally

De route van de Liemers Tour Rally, Lions-Edition 2025 wordt uitgezet door Rutger Kwant, specialist in het uitzetten van rally’s. Hij zorgt voor een professioneel rallyboek en leuke opdrachten voor onderweg. Broodjes mee? Niet nodig! Er is gedurende de hele dag én het avondprogramma voor topcatering gezorgd, drankjes inbegrepen. Het inschrijfgeld bedraagt € 295,- per equipe (dit is inclusief de gehele dag eten en drinken). Dit hele bedrag komt ten goede aan Ome Joop’s Tour.



Ome Joop’s Tour beleeft in de zomer van 2025 de 75e editie. De route van die editie wordt momenteel uitgezocht en zal, mede ingegeven door de sponsoring van de Lionsclub, door delen van De Liemers gaan.

Meer informatie is te vinden op de website https://deliemers.lions.nl/rally2025. De vorige edities van Liemers Tour Rally waren mede een succes door bijdragen van sponsoren. Bedrijven die willen bijdragen aan sponsoring van de rally, kunnen een mail sturen naar liemerstourrally@gmail.com.

