Veluwezoom favoriet in Velpse kraker tegen VVO

VVO – Veluwezoom is een prachtig affiche. Zondagmiddag staan de twee Velpse rivalen op sportpark De Pinkenberg in Rozendaal om 14.00 uur tegenover elkaar. Kan VVO stunten tegen Veluwezoom, de formatie met de minste verliespunten in de vierde klasse E? Of maakt Veluwezoom de favorietenrol waar? De trainers, Jillert Krikke van VVO en Jhonny van Beukering van Veluwezoom, blikken vooruit.

Leeft deze wedstrijd bij jou en de spelers meer dan een willekeurig ander competitieduel?

Jillert Krikke: “Een derby leeft meer. VVO tegen Veluwezoom is een andere wedstrijd dan een andere wedstrijd in onze klasse. Beide clubs spelen ook naast elkaar. Dat maakt het al anders. Ik merkte het dinsdag ook op de training. De spelers hebben het over die wedstrijd, ze kijken er naar uit. Ik vind het ook leuk. Ik ben weliswaar geen ‘diehard’ VVO-er, maar deze wedstrijden zijn het mooist om te spelen. Het brengt spanning en rivaliteit mee.”

Jhonny van Beukering: “Ik denk dat deze wedstrijd bij de oudere spelers, zoals Mike Hieltjes en Stan Aalders, wel leeft. Zij hebben met deze derby meer dan de jonge spelers. Bij die jonge gasten valt het wel mee. Zij zien het als een gewone wedstrijd. Mij maakt het niet zoveel uit. Ik heb er eerlijk gezegd niet heel veel mee. Een derby wil je wel winnen, maar dat geldt voor mij voor elke wedstrijd.”



Verloopt jullie seizoen naar verwachting?

Krikke: “Ja en Nee. Ik ben tevreden over de stappen die we met deze jonge ploeg hebben gemaakt, maar we hadden meer punten moeten hebben. Als ik kijk naar die eerste periode, dan stond er een team dat zwaar ‘ondertraind’ was. Bijna een hele ploeg is langdurig geblesseerd geweest. Ook degenen die niet geblesseerd waren, waren verre van fit. We hebben al wel stappen gemaakt in een andere manier van spelen en ook over de beleving bij de spelers heb ik niets te klagen. Maar we missen nog de sterkhouders Marco Corba en Bas korteling. Marco traint al weer mee en ik hoop dat beiden na de winterstop weer inzetbaar zijn . Het is een cliché, maar pas aan het einde worden de prijzen verdeeld.”

Van Beukering: “Het gaat boven verwachting. Met een vrij nieuwe ploeg en acht, negen jongens van 19 jaar en wat ervaring in de persoon van Arjen Haast lukt het dus aardig. Zeker nu een andere routinier, Stan Aalders, geblesseerd is. Maar we hebben een selectie van negentien man en alle spelers kunnen in de basis staan. Het maakt niet uit wie we opstellen.”

Wie is zondag de favoriet?

Krikke: “Veluwezoom is de favoriet, dat lijkt me op basis van de plek op de ranglijst duidelijk. Met Anthony Cowan, Arjan Haast en Angelo Siep heeft Veluwezoom spelers die op een hoger niveau hebben gespeeld. Routiniers ook en ze zijn nagenoeg compleet. Wij niet. Op papier is Veluwezoom sterker, maar dat wil niet altijd wat zeggen.” Van Beukering: “Wij zijn de favoriet, maar het blijft een derby. Dan maakt het niet zoveel uit of je onder- of bovenaan staat. Wie maakt het beste de kansen af. Daar gaat het om.”

Foto: Bas Korteling, na de winterstop weer inzetbaar, in actie tegen Beekbergen. (Foto: Nico Kooij, tekst: Han Dreuning)

Reacties