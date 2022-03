Voorjaarsnummer AHT

Het voorjaarsnummer van het Arnhems Historisch Tijdschrift (AHT) ligt in de boekhandels: 60 bladzijden Arnhemse geschiedenis. De redactie sprak uitvoerig met Bob Roelofs, die als wethouder/politicus veelvuldig in het nieuws is. In het interview ging het uiteraard over politiek, maar u zult toch vooral lezen over de mens en de historicus Roelofs, die openhartig vertelt over zijn persoonlijke Arnhemse geschiedenis, en zijn continue betrokkenheid bij Arnhems erfgoed.

Tipjes van de sluier: inhoud

Erfgoed is hét thema van dit AHT: niet altijd zichtbaar, soms verdwenen en vaak verloren. Chayah Godschalk-Visser zocht de locatie van het Zilveren Spijker, het buitenverblijf van hertog Karel van Gelre. Heeft ze de plek van het Spijker in park Sonsbeek door haar nieuwe onderzoek gevonden? Gerrit Berends boog zich samen met AHT-redacteur Jan Storms over de bouw- en bewoningsgeschiedenis van de fraaie panden op de hoek van de Weverstraat en de Rijnstraat, beter bekend als De Moriaan. Rond 1900 kon de Arnhemse hier in Maison de Matador nog elegante dameskleding kopen, later in de twintigste eeuw kwam de fantasieloze HEMA-kolos ervoor in de plaats.

Jan de Wolf vervolgt de geschiedenis van NV Arnhemsche Beetwortelsuikerfabriek aan de Klingelbeekseweg en het levensverhaal van Cornelis Steinigeweg. Deze fabriek is nog slechts erfgoed in herinnering. Over erfgoed dat er zelfs nooit is gekomen leest u ook, want waarom kreeg Schaarsbergen geen natuurbad? Terwijl er toch grootste plannen lagen. Ingrid D. Jacobs deed er onderzoek naar. In Schaarsbergen ontstaat juist nieuw erfgoed: van een onooglijk kapelletje tot hedendaagse follies die onder architectuur in het gebied ten noorden van de Koningsweg worden gebouwd.

Vaste rubrieken

Wat doet die vreemde trottoirtegel in het plaveisel tussen het Willemsplein en de AKU-fontein, vroeg Jan in ’t Veld zich af? De tegel ligt er tot op de dag van vandaag. Mocht u in de buurt zijn, buigt u zich er dan eens over, na de onthullingen van Jan in ’t Veld te hebben gelezen. Want zo’n onopvallende tegel draagt een heel verhaal in zich.

Een nieuwe vaste rubriek is de Canon van de Arnhemse Geschiedschrijvers; in deze eerste aflevering behandelt Hans Schouwenburg de bekende Arnhemse wandelende geschiedvorser Isaac Anne Nijhoff (1795-1863). In de vertrouwde vaste rubrieken leest u nieuws uit het Gelders Archief, recensies van pas verschenen publicaties en het historische nieuws uit de Arnhemse wijkkranten.

De leden van Prodesse Conamur krijgen het AHT in hun brievenbus. Alle andere geïnteresseerde Arnhemmers kunnen dit nummer (en vorige exemplaren) voor € 9 kopen bij de boekhandels Hijman Ongerijmd en Het Colofon, of bestellen via ledenadministratie@prodesse.nl.

Reacties