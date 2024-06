Drie thrillerauteurs bij Het Colofon

Zondag 16 juni gaan Jos Meeuwsen, Marelle Boersma en Tamara Onos bij Het Colofon met elkaar in gesprek over het schrijven van spannende boeken, het thrillergenre, hun eigen favoriete pageturners en meer.

Dit driegesprek vindt plaats in het kader van de landelijke Thrillerweken die zijn gestart op 1 juni en duren tot en met 19 juni.

Jos Meeuwsen publiceert boeken, zowel fictie- als non-fictie. In het najaar 2023 verscheen de thriller Een anonieme tip, een spannend verhaal over hoe de cocaïnehandel in Arnhem (woonplaats van Jos) mensenlevens verscheurt.

Marelle Boersma is een succesvol thrillerauteur met meer dan twintig titels op haar naam, waaronder diverse bestsellers. De laatste titel van haar hand is De lijst, inmiddels toe aan een derde druk.

Tamara Onos is vooral bekend van de thrillerserie de Renske Nijand-reeks.

De middag begint om 15.00 en duurt tot 16.00 uur, de toegang vanaf 14.30 uur in de Bakkerstraat 56 is gratis, wel graag aanmelden via www.hetcolofon.nl. De drie auteurs zijn uiteraard beschikbaar voor een signeersessie en het beantwoorden van vragen.

Reacties