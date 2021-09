Online trainingen ondernemers Arnhem

Politie en Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland (RPCNH) hebben een aantal GRATIS online trainingen samengesteld die ook beschikbaar zijn voor ondernemers in Arnhem.

Succesvol ondernemen is een kwestie van de lange termijn, met een inschatting van kansen en risico’s. De voorbije twee jaren hebben geduld, incasseringsvermogen, flexibiliteit, creativiteit en innovatiekracht meer dan eens op de proef gesteld. Dat is ook van toepassing op deze trainingen, die voorheen in fysieke vorm werden gegeven. Politie en RPCNH hebben de coronaperiode benut om digitale varianten te ontwikkelen. Je kunt ze vanuit je eigen omgeving volgen.

Aanbod trainingen

Ondernemers maken op een interactieve manier kennis met de basisprincipes van meerdere fenomenen en criminele trends, waarmee je te maken kunt krijgen. De volgende trainingen zijn beschikbaar:

Altijd alert: over het spotten van afwijkend gedrag

Omgaan met geweld & agressie: hoe reageer je effectief op verschillende types geweld

Overvaltraining: welke maatregelen kun je nemen om de kans op ene overval te verkleinen, wat moet je wel/niet doen?

Cybercrime: je onderneming beter beveiligen tegen cybercriminelen

Ondermijning: hoe herken ik signalen?

Een actuele agenda staat op de activiteitenpagina op de site van RPC Noord-Holland met aanmeldmogelijkheid. De trainingen worden gegeven via Zoom. Let op, het aantal plaatsen is per training beperkt en vol = vol.

