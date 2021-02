Online workshop ‘Kachel stoken zonder overlast’ voor Arnhemmers

Houtrook is één van de grootste veroorzakers van luchtvervuiling in bewoonde gebieden en oorzaak van akelige luchtwegklachten. Steeds meer gemeenten gaan over tot concrete maatregelen om de overlast te beperken. Een stookcursus in samenwerking met Natuur en Milieu Gelderland is er in Arnhem één van.

Belangstelling

Onlangs is de eerste workshop Kachel stoken gehouden. Daar bleek zoveel belangstelling voor te zijn, dat er nu opnieuw twee workshops gegeven worden. In de workshop komt onder andere aan bod wat goed hout is, hoe je de kachel goed aanmaakt, wanneer je wel en niet moet stoken en het aanbod aan katalysators. De workshop is bedoeld voor kachelstokers die geen overlast willen veroorzaken. Uit de feedback van de deelnemers blijkt dat ook ervaren stokers veel van de workshop op te steken.

Thuis

Zolang er geen sprake is van een verbod, geven we graag tips en adviezen om in ieder geval verstandig(er) te stoken. Omdat we allemaal thuis zitten en vaker een rondje wandelen door de wijk, ervaren dit jaar veel meer mensen overlast van houtrook. Het verbranden van hout veroorzaakt fijnstof, wat ongewenst is voor het milieu en de gezondheid. Met name mensen met luchtwegaandoeningen ondervinden hiervan klachten. Uiteraard is het nog beter om helemaal geen kachel te stoken, maar als je het dan doet, doe het goed. Met deze workshop krijgen de deelnemers tal van tips om de overlast te beperken en minder schadelijke stoffen uit te stoten.

Aanmelden

Op dinsdag 16 februari en op woensdag 24 februari, van 19.30 -21.00 uur, kunnen de inwoners van Arnhem deelnemen aan de online workshop ‘Kachel stoken zonder overlast’. De workshop is onderdeel van het project Schone Lucht Arnhem. Deelname is gratis, aanmelden kan online.

Schone Lucht Arnhem

De workshop wordt georganiseerd door de gemeente Arnhem in samenwerking met Natuur en Milieu Gelderland. De workshop is onderdeel van het project Schone Lucht Arnhem. In het project wordt ingezet op samen meten, actieve communicatie en workshops.

