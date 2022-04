Opbrengst feest Koningsnacht en dag voor opvang Oekraïners

Stap op de trein en boemel mee…….! BOOM!elen, nieuw podium met Koningsnacht- en dag achter Musis in het Pak Arnhem.

De Spirit train op Afrika Burn (van de makers van Burning man festival Las Vegas) insprireerde Frank Pouwer en Robin Hagen tot het creëren van een oude houten trein die als podium voor feesten kon fungeren. Op Koningsnacht en -dag kan Arnhem de sfeer van dit fenomeen proeven. In het Park achter Musis Sacrum.

Organisatie

Hagen is de grondlegger van vele festivals en hij was de eerste grootschalige dancefestivals in Arnhem organiseerde, zoals het befaamde Something for Your Mind feest in de Rijnhal (1992). Het eerste house/techno feest met meer dan 6000 bezoekers in Nederland. En misschien wel in de wereld. Later initieerde hij een van de eerste electro/techno festivals van Nederland: Free Your Mind. Hij organiseerde in Arnhem 12 jaar lang het Oranjefees tijdens Koninginnenacht- en dag. Daarna produceerde hij samen met het jonge dance collectief 8 Bahn het 8 Bahn festival tijdens Koningsdag. In 2019 lanceerde hij het Woodstock festival te Doorwerth voor de Historische houthandel Frank Pouwer. Tijdens de corona pandemie werkte Hagen als adviseur voor dit bedrijf.

Winst voor Oekraïners

Nu organiseren beide heren BOOM!elen waarbij de volledige winst van het Festival wordt aangeboden aan de burgemeester en Wethouders van Arnhem om het te besteden aan goede opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne. Hagen: ‘Ik mis het organiseren van toffe feesten. Doe het al meer dan 30 jaar en ik kan er mee stoppen. Het is te leuk om te doen. Maar met al de ellende in de Oekraïne wil ik er niks aan verdienen, dat voelt niet goed’. Pouwer heeft al meer dan 10 vluchtelingen onderdak gegeven en steunde Hagen volledig in zijn initiatief. Opgemerkt moet ook worden dat leveranciers en artiesten allemaal zeer positief meewerken.

Aan Arnhem connected artiesten

Met Koningsdag toveren Pouwer en Hagen de unieke trein tevoorschijn en laten Arnhem proeven hoe de sfeer was tijdens het Burning Man festival Afrika. Met louter en alleen DJ’s en artiesten die een connectie hebben met Arnhem.

Waaronder Peter van Leeuwen en Mark van Dale. Koningen van de classics heten ze op SlamFM. Op Koningsnacht laten ze horen hoe het klonk in hun discotheek the OPERA Arnhem. Voorafgegaand door Patricia, oud eigenaresse van Manhattan die furore maakte met haar Soultrain feesten. De nacht wordt afgesloten door Pascal Rietman oftewel Patski. Oprichter en voormalig DJ van dancecollectief 8bahn. Om de volgende dag met Arnhems talent verder te boemelen. MRYN, EDDIE AMORE, WILLIAM KOSTER (oud NDS organisator) Jesse Piepelenbosch, BRUCE en DANIEL WILLIAMSEN. En tussendoor nog diverse verrassende acts.

Als je naar Arnhem gaat: Neem de halte Musis en stap op de trein BOOM!el, feest en dans mee op dit intieme toffe nieuwe feest met Koningsdag- en nacht.

