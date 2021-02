Opnieuw ondersteuning voor Gelderse ondernemers in horeca en toerisme

Er komt extra ondersteuning voor de Gelderse horeca-, toerisme- en vrije tijdsector die zwaar is getroffen door de coronacrisis. Met de extra aanvulling op de bestaande voucherregeling ‘Steuntje in de rug’ worden ondernemers geholpen die eind 2020 dit destijds misliepen vanwege de grote belangstelling voor de voucherregeling. De provincie maakt daarom opnieuw geld vrij. Ondernemers uit deze sectoren kunnen daarmee onder meer professioneel advies inhuren. Koninklijke Horeca Nederland en HISWA-RECRON helpen daarbij.

Toekomst

Met de voucherregeling kunnen ondernemers uit de horeca-, toerisme- en vrije tijdsector zakelijk advies inkopen, gericht op de toekomst van het bedrijf. De voucher kan worden ingezet voor advies op het gebied van strategie, innovatie, marketing en duurzaamheid. Maar ook voor een doorstart of saneringstraject. Ondernemersorganisaties voor watersport en recreatie (HISWA-RECRON) en horeca (Koninklijke Horeca Nederland (KHN) verzorgen de uitvoering van de voucherregeling.

Zorgen

Recreatie en toerisme-gedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Het zijn zeer zware tijden voor de recreatie en horecasector. Daarom hebben we snel geschakeld. Deze voucherregeling borduurt voort op de eerste regeling en is uiteraard ook toekomstgericht. Ik hoop van harte dat het deze ondernemers zal helpen.”

Vooruit kijken

Voorzitter KHN Gelderland Sander Wind is zeer verheugd over de aanvulling van de voucherregeling: “Voor veel ondernemers staat hun gebruikelijke bedrijfsvoering – soms letterlijk – op z’n kop. Zij kunnen momenteel alle hulp gebruiken om hun bedrijf te redden. Het hoge aantal aanvragen voor deze voucherregeling toont aan hoe hoog de nood is. We hopen dat ondernemers met deze aanvulling een steuntje in de rug krijgen om deze crisis door te komen. Zodat we samen weer vooruit kunnen kijken. ”

Toekomstperspectief

Geert Dijks, directeur van HISWA-RECRON, ondernemersorganisatie voor watersport en leisure: “Deze extra financiële impuls van de provincie voor een steuntje in de rug voor onze sector is van groot belang. Er is duidelijk behoefte aan zicht op perspectief. De ondernemer zal zelf moeten bepalen hoe en welk vrijetijdsproduct hij in de markt zal zetten. Ondersteunend advies van buitenaf met deze voucherregeling is daarbij een waardevol hulpmiddel. Ik hoop dat meer provincies het initiatief van gedeputeerde Van ’t Hoog volgen.”

Extra ondersteuning

Deze extra ondersteuning komt alleen beschikbaar voor de ondernemers die eerder bij KHN en HISWA-RECRON een aanvraag hebben gedaan. Nadat de 1e provinciale voucherregeling eind 2020 beschikbaar kwam, was de bodem van de subsidiepot binnen twee dagen bereikt, Er is daarom meteen een wachtlijst opgesteld. De provincie Gelderland maakt een kleine miljoen euro vrij voor extra ondersteuning. De provincie, KHN en HISWA-RECRON realiseren zich dat de nood voor de ondernemers zeer hoog blijft. Maar hopen ook een grote groep getroffen ondernemers gericht te hebben geholpen.

Overigens is ook provinciale ondersteuning mogelijk via de groeiversneller Recreatie en Toerisme van Oost NL, de ontwikkelmaatschappij van Oost-Nederland.

