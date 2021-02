Toeslagenaffaire: de gemeente kan ondanks AVG tóch helpen

De gemeente Arnhem heeft de mogelijkheid om contact op te nemen met inwoners die in problemen zijn geraakt door de toeslagenaffaire van de belastingdienst. Eerder leek dat niet mogelijk door de wet op de privacy. Inmiddels is er een oplossing gevonden waarbij de Belastingdienst gemeenten machtigt, waardoor deze contact kunnen leggen met gedupeerden in hun eigen gemeente.

Het college van burgemeester en wethouders heeft eind januari de benodigde handtekeningen voor deze machtiging gezet. Een speciaal team is zodra de gegevens bekend werden, ondertussen gestart met het leggen van de contacten. Dit multidisciplinaire team kan hulp bieden op diverse leefgebieden.

300 gedupeerde Arnhemse gezinnen

Tot nu toe kon de gemeente gedupeerde inwoners helpen als zij zich meldden via het meldpunt dat in oktober in het leven is geroepen, of als zij door andere zorgaanbieder of instellingen op de mogelijkheid van hulp door de gemeente werden gewezen. Ruim 20 mensen hebben contact gezocht. De Belastingdienst geeft aan dat dat ruim 300 Arnhemse gezinnen gedupeerd kunnen zijn. De Belastingdienst heeft een compensatieregeling voor de getroffen gezinnen. De gemeente kan helpen als er problemen zijn rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Om te voorkomen dat problemen steeds groter worden, wil de gemeente zo snel mogelijk in contact komen met de gedupeerden.

Gegevensuitwisseling mogelijk gemaakt

Wethouder schulddienstverlening Martien Louwers is blij dat de gegevens nu toch gedeeld kunnen worden. Gemeenten hebben in gesprekken met de Belastingdienst steeds benadrukt hoe belangrijk het is dat zij contact kunnen leggen met de inwoners: ‘Het is steeds onze inzet geweest om een manier te vinden om die gegevensuitwisseling mogelijk te maken. Het is uitermate frustrerend als je weet dat mensen problemen hebben waarbij je hen kunt helpen, maar niet weet wie het zijn. Samen met andere gemeenten en met de VNG zijn we blijven zoeken naar mogelijkheden. Ik ben erg blij met deze uitkomst. We kunnen nu echt wat gaan doen!”.

Gemeente Arnhem en Rijnstad zijn aan de slag, ondertussen kunnen gedupeerden zich uiteraard nog steeds melden bij het meldpunt ikwilhulp@rijnstad.nl of via 026-3127890

