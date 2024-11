Over wandelen, landschappen en J.J. Voskuil bij Het Colofon

Dinsdagavond 19 november gaan twee wandelende schrijvers (of schrijvende wandelaars) met elkaar in gesprek over wat hen boeit in het landschap en de literatuur, en met name in het oeuvre van de schrijver J.J. Voskuil.

Wim Huijser schreef tientallen boeken op het snijvlak van geschiedenis, literatuur en landschap en waagde zich de afgelopen jaren aan een aantal fictieve wandelboeken gebaseerd op de literaire karakters Maarten en Nicolien. Op 19 november wordt daarvan een herdruk gepresenteerd: Alle wandelavonturen van Maarten en Nicolien.

Eric Brinckmann is schrijver van filosofische wandelboeken en publiceert regelmatig over landschapsfilosofie en buitenleven, o.a. Filosofische wandelingen, Wandelen met meester Li en Friluftsliv. Daarnaast is hij directeur van landgoed Het Lankheet in Overijssel.

Gefilosofeerd zal er deze avond zeker worden. Over wandelen, landschappen, Voskuil, Maarten & Nicolien en de troost van dat alles. En natuurlijk wordt er af en toe wat voorgelezen.

Meer informatie op de site van Het Colofon.

