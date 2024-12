Pakt Veluwezoom eerste periodetitel?

Gaat Veluwezoom de tweede kans op de periodetitel wel pakken? Bij winst op 1 december tegen dorpsgenoot VVO was die titel al een feit geweest. Uitgerekend die wedstrijd werd verloren.

Tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Loenermark (4-3 winst voor Loenermark) waren er ongeregeldheden. De KNVB heeft deze onderzocht en geëist dat Veluwezoom maatregelen neemt om dit in de toekomst te voorkomen. De wedstijd tegen SC Rheden is om die reden destijds niet gespeeld en deze inhaalwedstrijd staat nu voor zondag 15 december 14:00 op sportpark IJsselzicht gepland.

Kampioenschap

Veluwezoom wil met de nieuwe trainer Jhon van Beukering een gooi naar het kampioenschap doen. Aanvoerder Arjen Haast, overgekomen van eerste klasser DTS Ede: “Als ik Jhon van Beukering goed ken, is het een bewuste keus om een team te bouwen met een mix van oud en jong. De jongere spelers zijn gretig en willen zich bewijzen. De oudere spelers brengen hun ervaring in en brengen meer voetbalgogme over.”

De wedstrijd waarin Veluwezoom de eerste periodetitel had kunnen pakken tegen VVO ging verloren. Haast: ”We zijn toen vergeten onszelf te belonen. Met een voorsprong van 1-0 gingen we de rust in, maar het had wel 3-0 of 4-0 moeten zijn. Dan zie dat VVO er in de tweede helft harder aan gaat trekken, waardoor wij een beetje overvallen werden. We hadden nog wel kansen, maar onvoldoende scherpte en scoorden dus niet. Dan verlies je zo’n wedstrijd (VVO – Veluwezoom 2-1). En afgelopen zondag spelen we een beetje ongelukkig gelijk tegen Klarenbeek. Ook in die wedstrijd hebben we de kansen niet benut. (Veluwezoom – Klarenbeek 0-0)”

Winst noodzakelijk

De wedstrijd zondag tegen SC Rheden moet door Veluwezoom gewonnen worden om de eerste periodetitel binnen te halen. Elsweide heeft na 8 wedstrijden 19 punten en een positief doelsaldo van +20. Voor Veluwzoom geldt dat zij na 7 wedstrijden 18 punten en een positief doelsaldo van +19 hebben. Bij een gelijkspel of verlies is Elsweide de eerste periodekampioen. Haast: “Ik denk dat dit een makkelijkere wedstrijd wordt. Je weet dat je moet winnen, elke andere uitslag is niet goed voor ons. Je hoeft dus niet te twijfelen of een gelijkspel ook genoeg is. Rheden is een goede ploeg, maar ik schat ons toch in als de betere ploeg. Als wij ons eigen spel spelen en de kansen benutten gaan we zondag misschien wel met champagne de winterstop in.”

(Tekst: Wilfrie Koekkoek, foto: Veluwezoom)

Reacties