Kerstmarkt bij Mountainbikemuseum Arnhem

Het Mountainbikemuseum in Arnhem organiseert zondag 15 december een inmiddels traditionele kerstmarkt met gluhwein, braadworst en een kop onverbeterlijke erwtensoep van oma Van Roekel. De markt telt diverse kraampjes met een grote diversiteit aan mountainbike-onderdelen. Er zijn nog enkele kramen beschikbaar, klik hier voor de voorwaarden.

Het Mountainbikemuseum is van ONS, van iedereen, bezoekers zijn van harte welkom tussen 10.00 en 17.00 uur. De toegang is (altijd) gratis. Het museum bevindt zich aan de Kemperbergerweg 5a (vlakbij voetbalvereniging SML) en heeft een collectie van meer dan 800 mountainbikes van over de hele wereld. In 2025 viert het museum dat volledig draait op vrijwilligers het tienjarig bestaan.

Meer informatie op de site van het museum of via info@mountainbikemuseum.nl.

