Pedagogische wijken en criminaliteit

De leefbaarheid en veiligheid staan in de wijken hoog op de politieke agenda. Maar herhaaldelijk worden juist in de kwetsbare wijken panden gesloten.

Dubbele overtreding Presikhaaf



Een woning aan de Staverdenstraat in Presikhaaf is dinsdagmiddag 1 februari om 15:00 dichtgetimmerd, omdat een forse hoeveelheid drugs is aangetroffen. Ook heeft de politie verboden wapens gevonden. In de woning werden naast de handelshoeveelheid drugs ook voorwerpen gevonden die wijzen op drugshandel. Bovendien vond de politie een grote hoeveelheid verboden wapens.

Burgemeester Ahmed Marcouch: “Er kleeft bloed aan drugs. Waar drugshandel is, vinden wij vrijwel altijd ook dodelijke wapens. In onze woonwijken nota bene, daar waar onze kinderen opgroeien. De ondermijnende criminaliteit mag voor hen nooit een voorbeeld worden, daarom blijven wij strijden tegen deze duistere wereld.”

Pedagogische wijk

Wie in de wijken zijn dienstverleners ronselt, krijgt boetes en sluitingen. Voor integrale controles leggen de politie, handhavers en andere uitvoerende diensten elk hun eigen kennis en bevoegdheden bij elkaar en doorzoeken zij als team alle gebouwen in een uitgaansgebied of op een bedrijventerrein. Daarnaast krijgt de Arnhem-Oost aanpak in wijken als Presikhaaf maatschappelijke hulp. Marcouch: “Veilige wijken zijn pedagogische wijken vol opvoeders. We willen niet alleen de criminelen weg krijgen uit onze wijken, wij willen ook de kinderen weg houden van criminelen in een programma BOTOC, met Veilig In en Om de School (VIOS); ouders, jongererenwerkers, straatcoaches, maatschappelijk werkers en andere opvoeders.’

Januari Hommelseweg – de wijkagent

nico_wijkagent_klarendal: Bij ons was er informatie binnen gekomen dat er strafbare feiten plaats vonden bij een smartshop aan de Hommelseweg.

Hierop is een onderzoek gestart waarna wij afgelopen woensdag 19 januari een instap en zoeking hebben gedaan in de betreffende Smartshop. Tijdens deze zoeking werden veel goederen aangetroffen die gebruikt worden voor de handel van drugs of om drugs heimelijk mee te vervoeren. Ook werden er zowel grote hoeveelheden hard als softdrugs aangetroffen. Naar aanleiding van de resultaten van de zoeking heeft @ahmedmarcouch besloten om de smartshop per direct te sluiten. Een mooi resultaat die onze wijk weer wat veiliger maakt. Drugs heeft binnen ons bureau, maar zeker ook bij ons als wijkagenten veel aandacht. Wij willen een ieder oproepen om melding te maken als jij weet dat er door iemand of op een locatie gedeald wordt in drugs. Dit kan bij ons. Of anoniem via meld misdaad anoniem.

Melden In de strijd voor veilige wijken is ook de hulp van de Arnhemmers hard nodig. Contact opnemen met de politie kan via 0900 – 8844. Anoniem melden kan bij Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800 – 7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.

Reacties