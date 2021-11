Rijksmonument in ere hersteld

De renovatiewerkzaamheden aan het viaduct Apeldoornseweg-Cattepoelseweg zijn bijna gereed. Alleen de weg over het viaduct moet nog geasfalteerd worden en dan is het viaduct in oude glorie hersteld. Dat gebeurt in het weekend van 29 oktober tot en met 1 november. Het viaduct wordt dan afgesloten voor alle verkeer. Het viaduct kan dan weer jaren mee.

Het viaduct werd in 1928 gebouwd en is een ontwerp van J.P. van Muijlwijk, destijds directeur gemeentewerken en naamgever van de Ingenieur J.P. van Muijlwijkstraat. Het viaduct is vooral bekend vanwege de vier ‘kijkhuisjes’. Die zijn speciaal ontworpen voor wandelaars, die tijdens de wandeling even konden uitrusten een dan over het dal en de Cattepoelseweg konden uitkijken.

Werkzaamheden

Eerst wordt de huidige asfaltlaag verwijderd. Daarna volgen reparatie- en renovatiewerkzaamheden aan het dek van de brug. Vervolgens wordt er een nieuwe waterdichte laag en een nieuwe asfaltlaag aangebracht. De waterdichte laag zorgt ervoor dat strooizout het beton niet meer kan aantasten. De werkzaamheden beginnen vrijdagochtend 29 oktober om 07.00 uur en zijn uiterlijk klaar maandagochtend 1 november om 6.00 uur. Rijnstate, Burgers’ Zoo en het Nederlands Openlucht Museum zijn bereikbaar. Verkeer komend vanaf de A12 en A50 wordt via de Pleijroute of Amsterdamseweg omgeleid. Lokaal verkeer kan via de Wagnerlaan en Schelmseweg omrijden. Ook voetgangers, fietsen, bussen en hulpdiensten worden ter plekke omgeleid.

Rijksmonument

Wethouder Roeland van der Zee: ‘Prachtig dat dit rijksmonument weer helemaal hersteld is, en weer als vanouds is. Dat wil zeggen: anders dan bij de bouw in 1928 liggen er nu geen klinkers op, maar asfalt. Zo zorgen we er voor dat wie Arnhem vanaf het noorden binnenkomt met de auto of de fiets ook de gastvrijheid van de stad ervaart.’

Laatste loodjes groot onderhoud viaduct

De renovatie van de brug startte in 2020. Aan de binnenzijde – de brug is hol – van de brug is veel beton gerepareerd. Dat was beschadigd, als gevolg van vocht en strooizout. Ook zijn de plafondschilderingen in de vier kijkhuisjes hersteld. Deze schilderingen zijn tijdens de kunstmanifestatie Sonsbeek ’93 door Christina Assmann aangebracht.

