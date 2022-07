Rijnbrug nu echt dicht voor auto’s

Al in mei begonnen de broodnodige werkzaamheden aan de John Frost brug die de nodige overlast verzorgde. Vanaf zondag 24 juli 00.00 uur is de John Frostbrug volledig dicht voor gemotoriseerd verkeer inclusief het openbaar vervoer en de hulpdiensten. Deze afsluiting duurt tot 10 september. Rijkswaterstaat vervangt in deze periode over de volledige breedte van de brug de voegen en er komt nieuw asfalt. Ook de gemeente Arnhem gaat tijdens de afsluiting werkzaamheden uitvoeren. Fietsers en voetgangers kunnen gedurende de gehele periode de brug blijven gebruiken.

Groot onderhoud

De onderhoudswerkzaamheden aan de John Frostbrug betreffen onder andere het repareren van het betondek, asfalteren, het vernieuwen van de voegovergangen en het schilderen van delen van de brug.

Gemeente Arnhem voert gedurende deze periode onderhoud uit aan de noord- en zuidkant van de brug. Het Airborneplein wordt geasfalteerd. En de gemeente gaat de fietstunnels op het plein waterdicht maken.

Meer informatie

Gemeente Arnhem en Rijkswaterstaat adviseren om tijdens het groot onderhoud zo veel mogelijk gebruik te maken van de fiets. Meer informatie over omleidingsroutes en reisalternatieven is te vinden via www.rws.nl/johnfrostbrug.

Rijkswaterstaat en de gemeente Arnhem werken deze zomer samen aan het groot onderhoud van de monumentale John Frostbrug. Rijkswaterstaat doet dit vanuit zijn rol van brugeigenaar en de gemeente Arnhem vanuit de verantwoordelijkheid voor het wegverkeer en mede-eigenaar van de brug.

