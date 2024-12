SC Westervoort voetbalt zich in tweede helft langs VIOD

Sportclub Westervoort heeft een goede slag geslagen in de 2e klasse F. Het elftal van de zieke en afwezige trainer Wim Bleijenberg was zondag 8 december met 4-3 te sterk voor een prima spelend VIOD uit Doetinchem. Een van de hoofdrolspelers was Peter Kaak, de assistent-trainer van het team dat momenteel tweede staat op de ranglijst. Hij zette de wedstrijd in de tweede helft naar zijn hand door een aantal wijzigingen.

De eerste helft golfde het spel veel op en neer, met weinig kansen voor beide teams. VIOD, de nummer 4 van de ranglijst, kreeg toch een penalty na een ongelukkige overtreding in de zestienmeter. Keeper Erik Wijnbergen wist deze strafschop te keren. Hij kwam deze wedstrijd meerdere keren goed uit zijn doel en behoedde Westervoort voor een achterstand. VIOD kwam niettemin op 1-0 na een een verzorgde aanval over de rechterflank. Wijnbergen kon ook de 2-0 niet verhinderen. Na een lange bal vanaf de middenlijn rondden de gasten een 1-op-1-kans heel netjes af. De thuisploeg kon echter voor rust nog terugkomen, aanvaller Mounir Amezerine schoot een zelf versierde vrije trap via de lat in het doel.

SC Westervoort kon vrijwel direct in de tweede helft opnieuw juichen. Boy van Barneveld rondde een schitterend samenspel af met een subtiele stift over de keeper: 2-2. De thuisploeg begon steeds beter te spelen, de bal ging soepel rond, het team swingde. Jamy A-Kum liet zijn klasse zien met acties over de linkerflank, waarbij hij zelfs de keeper van VIOD uitspeelde. Tycho Kaak kon de bal aansluitend in een vrijwel leeg doel tikken. VIOD kwam in de 54e minuut weer op gelijke hoogte, ondanks een lastige, laaghangende zon, maar dat kon de vreugde voor de club uit Westervoort niet drukken. Verdediger Tim Hendriks zette met een knap getimede kopbal uit een corner de eindstand op het scorebord: 4-3.

Reactie trainer Peter Kaak (bij afwezigheid van Wim Bleijenberg)

Peter Kaak was na de wedstrijd zichtbaar tevreden met zijn ploeg: “Deze overwinning was voor Wim. We hebben hard gevochten en uiteindelijk verdiend gewonnen. Er zaten een aantal mooie doelpunten bij. De eerste helft was tam. In de tweede helft heb ik wat omzettingen doorgevoerd omdat het niet liep zoals we wilden. Dat pakte goed uit. Tot de 3-3 stokte het spel een beetje, maar uiteindelijk ben ik heel blij dat we toch hebben gewonnen. Mijn complimenten aan VIOD; zij hebben het ons erg lastig gemaakt.”

In de tweede helft was er nog een incident rond keeper Erik Wijnbergen. Hij lag op de grond en voelde aan zijn hoofd. “Hij was wat misselijk. Ik ben geen dokter, laat ik dat benadrukken, maar ik denk dat hij een lichte hersenschudding heeft. We gaan straks in de kleedkamer nog eens kijken hoe het met hem gaat. We zijn natuurlijk blij met zijn prestaties. Een penalty pakken in de eerste helft en nog een aantal belangrijke reddingen, chapeau. We weten dat hij een fantastische keeper is met een goede reflex. Hij is zo betrouwbaar en straalt veel rust uit, iets waar de verdediging echt baat bij heeft,” aldus Kaak.

SC Westervoort staat na dit resultaat met een punt achterstand tweede op de ranglijst achter SDOUC uit Ulft. De ploeg zelf heeft op haar beurt een voorsprong van acht punten op Varsseveld.

(Tekst en foto: Luuk Wolsink)

Reacties