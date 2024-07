Signeersessie Waddenliefde met Susan Muskee

Zondag 21 juli komt Susan Muskee haar boekenserie ‘Waddenliefde’ signeren in Het Colofon. Waddenliefde bestaat uit zes zomerse feelgood-boeken in één pakket, perfect om om mee te nemen op vakantie.

Susan Muskee brengt in de serie een ode aan de populairste vakantiebestemming van Nederland: de Waddeneilanden. In Waddenliefde krijgt ieder eiland én het Duitse eiland Borkum zijn eigen verhaal, boordevol couleur locale. Eén ding is zeker: Susan Muskee bezorgt je een instant-vakantiegevoel! Dus reis deze zomer met de boeken van Muskee naar de Waddeneilanden. Meer over Susan Muskee en Waddenliefde op www.hetcolofon.nl.

De signeersessie is gratis toegankelijk tussen 14.00 en 15.30 uur. Bakkerstraat 56 in Arnhem.

Susan Muskee (1993) is auteur, stemacteur en podcasthost. Van haar hand verschenen meerdere Kobo Originals en bij HarperCollins Holland de feelgoodromans Nooit meer hetzelfde en Wie ik ben zonder jou, die beide snel na verschijnen al herdrukt konden worden.

Reacties